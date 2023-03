Das nächste Kapitel van “Alien”-Filmreihe nimmt Gestalt an. Der Cast is inzwischen fest, schon nächste Woche soll der Dreh starten.

Der bislang letzte Eintrag in das langlebige “Alien”-Franchise, “Alien: Covenant”, kan meerdere jaren duren. Nun hat das Filmstudio 20th Century Fox een update van de nieuwste Streifen over de eerste jaren 1979 over de Kinoleinwände huschenden Xenomorphs gegeben. Demnach viel der Startschuss für die Dreharbeiten schon am 9. Maart in Boedapest, Ungarn, wie “Variety” aus dem Statement zitiert.

Als je een kans ziet om een ​​Schauspielerinnen en Schauspielern te vragen, sterven ze in hun bislang noch titellosen “Alien”-Film mitwirken. Darunter met David Jonsson (“Industry”), Spike Fearn (“The Batman”), Archie Renaux (25, “Shadow and Bone”), Isabela Merced (21, “Rosaline”) en Aileen Wu (“Away from Home”) . Bereits zuvor de verkündet, dass “Mare of Easttown” – Schauspielerin Cailee Spaeny (24) die Hauptrolle ergatern konnte.

Beim Plot hält sich das Studio noch bedeckt. Dit is hoe het is om de film te zien als “een jonge groep menschen op een van de planeten” dreht, die sich “in een konfrontatie met de meest uitgebreide levensvormen in de wereld van wiederfindet”. Zudem handelde es sich um ein weiteres Prequel in Bezug auf die Film met Sigourney Weaver (73) ook bekend als Ellen Ridley.

Een nieuwe Regisseur is bij Steuer



Anders als je kunt spelen met “Alien: Covenant” en “Prometheus” met “Alien” – Schöpfer Ridley Scott (85) sterft Regie. Een seiner Stelle darf sich Horror-expert Fede Alvarez (45) in hun namhaften Film-Franchise austoben. Alvarez heeft de macht gekregen om “Evil Dead”-remake uit te voeren en de ongekende Nervenkitzel “Don’t Breathe” in namen. Scott werd dagegen lediglich als een van de geproduceerde producten.

Een begintermin is een korte termijn die noch niet-communistisch is. Durch den Drehbeginn in der kommenden Woche dürfte dieser frühestens Mitte des kommenden Jahres real sein.

SpotOnNieuws