Nieuwe Abgas- und Geräuschregulations für Motorrader vanaf 2025: Waren ze leiser?



Met de Europese Gasnorm Euro 5 ontvangt u een nieuwe bestelling van de Motorreparateur. Omdat de Euro 5-norm is goedgekeurd door de Europese Unie, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de Europese Unie is goedgekeurd voor gebruik. De overgang naar een typisch Fahrzeug-Entwicklungszyklen relatieve spät, namlich 2019 en 2020, kurz vóór Euro 5 ab Anfang 2020 voor Motorräder gelten sollte.

Voor de deskundigen die betrokken zijn bij de oorlog in het gebied, waar ze in de EU mee willen samenwerken: ausgerechnet das Abgas. Dat is de reden waarom de Riesen-Halgalli um Volkswagen’s Abgas-Skandal nu weinig erwartet hebben. De grenzen voor de afvalstoffen blijven intact, maar de gezondheidsvoordelen van de milieubescherming van de gaszuivering worden in 2025 gewijzigd op basis van de Euro 5+ nachtnorm, wie dat later zal zien.

Gleichzeitig vanaf 1 januari 2025 nieuwe regelgeving voor Geräuschmessung, namelijk volgens UNECE R41.05. Bovendien, als de grenzen afwijken van de R41.04, is het belangrijk om te weten dat er meer informatie is toegevoegd. We kijken ernaar uit u te ontmoeten met Dr. Frank Schwarz, van BMW Motorrad in de Antriebstechnik den Bereich Thermodynamic/Funktion/Emissionen leitet. Er is duidelijkheid over de technologie en het beheer van de regelgeving voor nieuwe voertuigen in Denemarken.

Das Neue

Sinds 2020 wordt de Euro 5 Standaard (ohne Plus) goedgekeurd door reparateurs die vanwege hun relatieve relativiteit geen fouten durven te maken. Bij motorfietsmodellen met een constructievereiste tot 130 km/u voor een homologatiemodel van 3500 km, ook 10 Prozent der für Motorrader von der EU als „Dauerhaltbarkeit“ vorgesehenen Strecke van 35.000 km. Hier moeten we bedenken dat de 30 Prozent besser sein in der Norm vorgeschrieben in der Erwartung een lineaire Degradierung über de restlichen 90 Prozent der Fahrstrecke.





Dus hoe zit het met Euro 3, hier is nog een BMW R 1200 GS: een lambdasonde voor de Krümmer ontbreekt voor de Catalyst. Deze configuraties kunnen sinds 2025 worden gebruikt in Euro 4 en Euro 5, maar voor Euro 5+ meer technologie. (Afbeelding: BMW Motorrad)

Voor Euro 5+ is deze extrapolatie niet relevanter. Het is belangrijk dat je een goed leven hebt nadat Dauerhaltbarkeit je is gebracht. Dit kunnen reparateurs doen door in het verleden 35.000 km aan onderhoudswerkzaamheden te verrichten om de rommelige klus op te lossen en de oude messen te verwijderen. Je durft de helft van de stretchmessen te hebben en twee helften van de berichtenmogelijkheden. Omdat de katalysator voornamelijk thermisch gemodificeerd is, kan de reparateur worden afgewisseld met de thermische methoden die worden gebruikt om de toestand van de kat te veranderen, wat sindsdien ook mogelijk is in het Pkw-Bereich. Het resultaat van dit zeer artistieke gedrag Kat werd geboren in de Test Fahrzeug, die werd vernietigd. Stimmen de Abgaswerte noch, kann das Modell zo zwaar worden.

Diagnose aan boord van de Abgasreinigung

Dit omvat het boorddiagnose- en protocolbeheersysteem voor Euro 5+. Met de functie van de katalysatoren in de bedrijfsmodus worden de twee lambdasondes gebruikt voor het doel, voor de kat en voor de energie. Na zo’n lange tijd was het nu mogelijk om te rapporteren over de resultaten van de Euro 5 en hoe goed ze geboren waren, en het seizoen 2020 zal een voorbeeld zijn met twee zonen. Beide BMW-motorfietsen zijn ontworpen met het vlaggenschip GS en het Vierzylindermodelle in gedachten. Rein von der Technik haar hoed man diese Motorrader schon damas als Euro 5+ homologieën gekönnen, EU-recht, dat alles niet is, dat Vorgaben noch definitief is.

Beide Cat Diagnosis monitoren de prestaties van beide Lambda-sensoren en het stofgehalte van de gassen in de context van verschillende motoractiviteiten. Der Katalysator speichert Sauerstoff. Läuft der Motor fett, ook met Treibstoff-Überschuss en zu wenig Sauerstoff, gibt der Kat Sauerstoff gratis. Läuft der Motor mager, ook met Luftüberschuss, lagert der Kat Sauerstoff een. De twee Sons-messen die voor en na de Kat waren. Bekijk de informatie van de Motor Steuerung van de Sauerstoff-Verhalten des Katalysators. Vanaf deze datum kun je de resultaten van de bouwwerkzaamheden het beste zien, omdat de Sauerstoff-Verhalten met de volledige Kat-Wirkung graniert.





De KTM 1390 Super Duke R werd voorbereid voor Euro 5+ homologatie. Op de links kun je de twee Lambdasondes herkennen waarbij het koolstofgehalte van de gassen achter de kat ontbreekt. De eerste Lambdasonde ligt rechts van het voertuig in de Krümmer ganz nah am Auslass. (Afbeelding: KTM)

Motorcontrole en omgevingscontrole

Rijd gerust eerst met de gebruiker in gedachten over de motorfietswaarschuwing. Het is belangrijk op te merken dat de gasgrenswaarden voor Euro 5+ eisen significant zijn voor de Euro 5. Bij het bedienen van het motorwaarschuwingssysteem moet de diagnose aan boord worden vermeden. Het gaat hierbij om het gebruik van ongebruikte koolmonoxide, koolmonoxide en stickoxides. „Ze kunnen na Euro 5+ rijden zowel veilig als gezond zijn, zodat ze natuurlijk en veilig zijn, evenals beide nieuwe modellen“, zegt Dr. Frank Schwarz. „Deshalb legen wir das System entsprechend robuust uit.“

Dit zijn de functionele diagnoses en de protocollen voor de motorcontroller. Het bedrijf is gevestigd in de serviceafdeling en de reparatiewerkplaats in het datacentrum van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Het gedrag is gebaseerd op de juiste diagnose van de diagnose in het voertuigregelsysteem.

Geräuschvorschriften: 0,01 meer

Gleichzeitig met Euro 5+ voor Abgas vergulde Regelung UNECE R41.05 voor Geräuschemissionen. Hij verloor de 2016 met Euro 4 eingeführte UNECE R41.04 ab. Ook kun je hier de Grenzwerte nicht zien. Zijn er beperkingen aan de grens? Het Motorradverband ACEM reageerde op deze vraag in de vorm van een bericht met een BMW R 1250 GS. Als de machine volledig is ingekapseld, zelfs als de machine niet is uitgerust met een microfoon, is deze geschikt voor gebruik bij 50 km/u, zodat u snel een dieselmachine met een motor kunt gebruiken – en wij kunnen hem hier ook gebruiken met een cardan-motorfiets. Energicas E-Motorräder zeggen, die alleen het Antriebskette-signaal kan lanceren. Dit is ook bij anderen het geval: Der Hauptlärm kommt irgendwann vom Rollen. Omdat de ACEM al is opgericht, zal de Grenzwerte niet worden geëlimineerd.





BMW’s 1300 Boxermotor kan na de volgende aankoop met extra ondersteuning worden aangepast, omdat BMW al lange tijd voorbereid is op Euro 5+. (Afbeelding: BMW Motorrad)

Stattdessen behr Betriebszustände überprüft innerhalb der „zusätzlichen Bestimmungen zu Geräuschemissionen“ (Aanvullende bepalingen voor geluidsemissies, ASEP). Ze werden met de R41.04 gebruikt voor nieuwe motorvoertuigen vanaf 2016 en voor 80 motorvoertuigen in Duitsland (Klasse III). De R41.05 is ASEP-erweitert. Sinds 2025 zijn de ASEP-limietcurven 80 tot 100 km/u. Zudem was in alle wandelingen gemengd.

Waren dat Motorräder Leiser?

„In de zakelijke omgeving, in het geval waar het werk werd gedaan, verandert het niet“, antwoordt Frank Schwarz. “In deze tijd, in de tijd voordat ze gemengd werden, werden deze mensen motorrijders. De R41.03 kon niet gevoeliger zijn voor het ontwerp ‘Beschleunigen am Ortsausgang’; de R41.04 was sterk in de binnenstad. De nieuwe ontwikkelingen bestrijkt meer delen, waardoor hun spel een groot deel van hun landschapsactiviteiten zal uitmaken.“ Der Aufwand steigt damit erheblich. Es gibt etwa three-bis vier keer zo viel Messpunkte die daarvoor. Frank Schwarz ziet zijn laptop naderhand: „Bei dieser Messung hatten wir zum Beispiel forher fun Messpunkte. Jetzt sinds 20.“





„WAAS!? WIE BIDDEN?!“ Honda’s huidige Fireblade is brutaal luid. Deze Entwicklung kon niet eeuwig duren. (Afbeelding: Honda)

Zusätzliche Kontrollen

Na nog een nacht van de R41.04-oorlog werd in november 2019 de reparateur geboren, met de juiste afmetingen en correctheid. Deze Behörden sollten hier een Stichprobe van de laufende Produktion nachmessen. Sinds november 2019 is een meer technische dienstverlener (in Duitsland ook TÜV of Dekra) voorbereid op Homologatie. Dieser Prozess blies in de R41.05 erhalten. Dus werden er tijdens het proces nog meer geschriften voltooid.

Deze nieuwe regelgeving werd ook geregeld in de openbare landregelgeving voor de uitstoot van kleine motorvoertuigen. Als het Verband zo’n Hersteller heeft, is het een nechhaltige, soziale verlies. U bent van harte welkom met uw hulpverlener en zorgverlener.

