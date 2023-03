Nieuw-Zeeland heeft vrijdag de app TikTok voor het delen van korte video’s verboden op apparaten met toegang tot het parlementaire netwerk van het land, daarbij verwijzend naar zorgen over cyberbeveiliging. De eilandnatie is de laatste van verschillende westerse landen die de app verbannen van de telefoons van wetgevers.

Het verbod gaat op 31 maart in.

Rafael Gonzalez-Montero, hoofd van de parlementaire dienst, zei dat de risico’s met betrekking tot de app “niet acceptabel” waren in de huidige omgeving.

“Deze beslissing is genomen op basis van de analyse van onze eigen experts en na overleg met onze collega’s binnen de overheid en internationaal”, zei hij.

TikTok, eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, is al verbannen op door de overheid uitgegeven apparaten in Canada, Australië, Groot-Brittannië en de VS vanwege zorgen dat ByteDance gevoelige gebruikersgegevens deelt met de Chinese overheid. Ook heeft de Europese Commissie medewerkers opgedragen TikTok van hun telefoons te verwijderen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zelfs gedreigd met een volledig verbod op de app, tenzij deze zich losmaakt van het moederbedrijf.

Wereldwijde actie tegen de populaire app voor het delen van video’s begon in 2020 in India toen de regering TikTok en meer dan 100 andere apps voor het hele land verbood na botsingen met China aan de grens. New Delhi hield vol dat het verbod bedoeld was om de soevereiniteit van het land te beschermen en in het belang van de nationale veiligheid. Kort daarna riep de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de app uit wegens spionage namens de Chinese regering.

Hoewel TikTok heeft toegegeven dat zijn werknemers in China toegang hebben tot details van buitenlandse rekeningen, heeft het ontkend ooit gegevens aan de overheid te hebben overgedragen. Het geeft de schuld aan fundamentele misvattingen en bredere geopolitiek voor de toezichthouders die de app verbieden, en benadrukt de $ 1,5 miljard die het heeft uitgegeven aan beveiligingsinspanningen.

Gonzalez zei dat er speciale regelingen zullen worden getroffen voor wetgevers die de app nodig hebben om hun taken uit te voeren en dat het platform nog steeds toegankelijk is via browsers.

mk/sms (Reuters, AFP, dpa)