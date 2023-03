Jens Kalaene/fotoalliantie via Getty Images

TikTok wordt verboden op overheidsapparaten in Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland gaat TikTok verbieden op apparaten die zijn gekoppeld aan het parlementaire netwerk.

Dit komt door de toenemende bezorgdheid over cyberbeveiliging.

De defensiemacht van Nieuw-Zeeland en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel hebben de verboden al geïmplementeerd.

Nieuw-Zeeland zei vrijdag dat het TikTok zou verbieden op apparaten met toegang tot het parlementaire netwerk van het land vanwege zorgen over cyberbeveiliging, en werd daarmee het nieuwste land dat het gebruik van de app voor het delen van video’s op overheidsgerelateerde apparaten zou beperken.

Wereldwijd is er bezorgdheid ontstaan ​​over het potentieel voor de Chinese overheid om toegang te krijgen tot de locatie- en contactgegevens van gebruikers via ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok.

De diepte van die zorgen werd deze week onderstreept toen de regering-Biden eiste dat de Chinese eigenaren van TikTok hun belang zouden afstoten, anders zou de app een Amerikaans verbod kunnen krijgen.

In Nieuw-Zeeland wordt TikTok tegen eind maart verbannen op alle apparaten met toegang tot het netwerk van het parlement.

Rafael Gonzalez-Montero, Chief Executive Officer van de parlementaire dienst, zei in een e-mail aan Reuters dat het besluit is genomen na advies van cyberbeveiligingsexperts en discussies binnen de regering en met andere landen.

Hij zei:

Op basis van deze informatie heeft de Dienst vastgesteld dat de risico’s niet acceptabel zijn in de huidige Nieuw-Zeelandse parlementaire omgeving.

Er kunnen speciale regelingen worden getroffen voor degenen die de app nodig hebben om hun werk te doen, voegde hij eraan toe.

ByteDance reageerde niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar.

Premier Chris Hipkins zei tijdens een persbriefing dat Nieuw-Zeeland anders opereerde dan andere landen.

“Departementen en agentschappen volgen het advies van het (Government Communications Security Bureau) op het gebied van IT- en cyberbeveiligingsbeleid … we hebben geen deken over de aanpak van de publieke sector”, zei Hipkins.

Zowel de defensiemacht van Nieuw-Zeeland als het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel zeiden vrijdag dat ze al een verbod op TikTok op werkapparaten hadden ingevoerd.

Een woordvoerder van de New Zealand Defence Force zei in een e-mail aan Reuters dat de verhuizing een “voorzorgsmaatregel was om de veiligheid en beveiliging” van het personeel te beschermen.

Donderdag verbood Groot-Brittannië de app met onmiddellijke ingang op overheidstelefoons. Overheidsinstanties in de VS hebben tot eind maart de tijd om de app van officiële toestellen te verwijderen.

TikTok heeft gezegd dat het van mening is dat de recente verboden gebaseerd zijn op “fundamentele misvattingen” en worden gedreven door bredere geopolitiek, eraan toevoegend dat het meer dan $ 1,5 miljard heeft uitgegeven aan rigoureuze inspanningen op het gebied van gegevensbeveiliging en beschuldigingen van spionage verwerpt.