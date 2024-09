Status: 30.09.2024 17:09 Uhr De afgelopen week zijn we hier geweest, met de NDR en de „Spiegel“ van de vastgoedinfluencer „ImmoTommy“ en het internet dat het nieuws volgt. Bij waardevolle aankopen is het resultaat een lucratieve investering voor een financiële investering. Was het een passie?

van Florian Heide en Nicolas Lieven

De respons op de Veröffentlichung was extreem hoog: „Ik zou graag een ImmoTommy-onroerend goed willen hebben in Pforzheim. Neem contact met mij op“; „Ik ben blij met ImmoTommy en heb mijn eigen woonruimte gekocht en een droom over de markt“; ‚Wir omdat we ons zorgen maakten.‘ Na de betreffende rapportageperiode worden er 50 getroffen door de NDR-documenten en de onderliggende informatie: aankoop- en financieringstransacties, jaarrekeningen, betalingsprotocollen. Een groot deel van het netwerk achter Tomislav Primorac alias „ImmoTommy“ met woonruimte. De vorige keer is het dekken met de den Bische Rechercheergebnissen vom NDR en dem „Spiegel“: zu teuer, geplatzte Sanierungsverprechen, riskante Finanzierungen. Dit betekent dat er kwijtgescholden wordt van de nieuwe koopprijs en dat de floss geleverd wordt. Wofur? Auch onduidelijk hier.

Dunkelziffer whl erheblich

De Real Estate Influencer ‘Immo Tommy’ beschikt over een sterk netwerk van makelaars die geïnteresseerd zijn in financiële zaken. dhr

Eenige NDR-info Vragen en opmerkingen die als eerste tijdens de berichtgevingsstatuten werden geschreven, waren een van de volgende dingen. Andere dergelijke Hilfe, evenals kostenbesparende seminars, die verkrijgbaar zijn bij vastgoedbeïnvloeders. Neben „ImmoTommy“ is opnieuw gevallen van immobiliën- en financiële invloeden. Ook kunt u TikTok, Instagram, Youtube en Co. praktisch voor uw eigen voordeel en uw financiële situatie gebruiken. Die industrie is booming. Met een blik op de getroffenen durfden zij de Dunkelziffer in ontvangst te nemen. Allerdings is de Scham groß. En degenen die contact opnemen met de NDR blijven anoniem. Vanaf nu zul je waarschijnlijk gelukkiger zijn. Of uit Angst. De psychische druk is groot. Ze vielen allebei onder financiële omstandigheden.

Rundum-Sorglos-Paket ohne Eigenkapital

Einer der Geschädigten is Matthias Kuhle (*Naam von der Redaktion geändert). Koop uw makelaar met „ImmoTommy“ – met een „Rundum-Sorglos-Paket“ en uw eigen kapitaal. De aankoopprijs bedroeg ongeveer 570.000 euro, inclusief alle bijkomende kosten. Der Schock kam bij notar, zegt Kuhle: 90.000 Euro flossen de Kaufvertrag überraschend een Tomislav Primorac. Als de som werd opgelost, was het volkomen duidelijk.

Gedurende de daaropvolgende weken volgde de Unterzeichnung des Kaufvertrags de volgende schok. De Bank heeft de financiering overgenomen. Houd er rekening mee dat de kosten voor de aanschaf van een bedrag van 40.000 euro hoog zullen zijn, inclusief de bankkosten. De verkoper van „ImmoTommy“ is blij met de telefoon en een dubieuze deal voor: De verkoper is ook verantwoordelijk voor het geld dat wordt uitgegeven, en daarom zal de klant er blij mee zijn. Wat je kunt doen met de druk en de stimulatie is: „Als er geen tijd is, als de afleiding boos is, komt dat omdat het geld te zwaar is, het is bewuster, het kan hier niet worden gestimuleerd.“ Met de deal kan Matthias Kuhle zelfstandig worden gestraft. Dennoch werd vóór Gericht binnengezogen. De kracht daar is sich Vorwürfe – wegsignaalgever Gutgläubigkeit, wie weet.

Notar sollte für reibungslosen Ablauf sorten

Kurz vor der Unterzeichnung een Kaufvertrags spielt voor allem der Notar een welkere Rolle. Breng zeker tijd door met die vrienden van twee weken, blij met de Hamburger Notar Martin Mulert. De twee weken vóór de openingsdag van de aankoop gelden als uiterste aankoopdatum. Hohe Teilzahlungen nighträglich eenzufügen sei nicht üblich, sagt Mulert. “De koper moet de betreffende beelden kunnen bekijken, wil het onroerend goed goed bezichtigd kunnen worden. Anders dient er gedurende de week rekening mee gehouden te worden. Als deze aanwezig zijn wordt er rekening gehouden met de relevante informatie, dan zal in aanmerking worden genomen, wat recht geeft op de aankoopprijs van onroerend goed.“ Volgens Mulert is het de mening van de Notars dat de correcte Ablauf gerespecteerd zal worden.

Schweigen lautet de Devise

Das Netzwerk von „ImmoTommy“ is een immobilienvermittler, Berater, Hausverwaltungen, Notare, Finanzinstitute. In de Kreditverträgen tauchen vor allem zwei Unternehmen immer wieder auf: De Volksbank Konstanz en de Schwäbisch Hall, de grootste Bausparkasse in Duitsland. Bereits auf de eerste Anfragen wollten sich weder de Volksbank Konstanz noch de Schwäbisch Hall konkretäußern. „Bankgeheim“, lautetete aine Begründung. Daran is zelf nooit veranderd. Voor de Volksbank meldde Konstanz dat ze na een week van communicatie zwart zijn, in de post in de post: „Het NDR- en ‚Spiegel‘-onderzoek van menselijke Schicksale ontroeren ons. De tijd is gekomen dat ons leven komt en valt en de toekomst zal in de toekomst komen. Samen met de activiteiten van de Finfluencers Tomislav Primorac in ons eigen huis zullen we deze dingen binnenkort kunnen zien.“ Maar dat is hier niet het geval.

En was macht „ImmoTommy“?

Tenslotte Verklaring van „ImmoTommy“, dat er veel licht is in het sociale netwerk, dat volgt na twee weken. Es ist rundvlees gedurende 15 minuten. Anders dan de eerste video die vooral gebruikt wordt voor concrete resultaten. Al deze dingen worden gezegd: deze vastgoedprojecten zijn niet open voor het publiek, maar de voorlopige voorzieningen zijn ook beschikbaar en de financieringsmodellen zijn ook beschikbaar. Ze kunnen ongefried worden gezien, dus Primorac, weil zum Teil nur 95 Prozent der Sanierungsarbeiten fertiggestellt worden gezien, nicht 100 Prozent. Als de rapporten in augustus zouden verschijnen, was er immers wat handwerk verricht, de verklaringen waren niet bij het NDR-onderzoek en de betreffende „Spiegel“ ingediend. Ook zijn de betrokkenen niet op de hoogte gesteld. Ik ben Gegenteil. Een aantal lasnaden zijn eenvoudig te bewerken, waardoor ze soepel te bewerken zijn.

Nieuwe tips, nieuwe video’s: het is de moeite waard

Bekijk nieuwe video’s van „ImmoTommy“ op Instagram, TikTok en Co. Ook een andere vastgoed- en finfluencer sinds actief. Omdat de geschiedenis van de boodschap is veranderd, is deze kwetsbaar. Als je nog een thema en een goede boodschap hebt, zegt Alexander Blazek van Verband Haus und Grund. Met zijn tweeën kunnen ze gebruikt worden voor aanschaf en opbouw zodat ze verwerkt kunnen worden. Dan geldt: vertraging is vertraging. En toen de man als eerste uit de kast kwam, was Blazek zo, dat de man zo schnell niet meer raus was.

Het is belangrijk om te bedenken dat het onroerend goed uw huis is en dat u het kunt kopen en een goede leefomgeving kunt hebben met uw huis, uw huis of uw leefomgeving en uw „Heerz und Nieren“-ervaring, zegt Rechtsanwalt Blazek. Na de gesprekken met de Bank of het Kreditinstitut sichergestellt wurde, dat het geval is met de kopers die onroerend goed zouden kunnen hebben, komt het juridische traject in. Met behulp van de vertraging vóór de release en zelfs de kleinste details werden besproken, betekent dit dat alles gemakkelijk te navigeren is.

