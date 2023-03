ROME (AP) — Het hoogste gerechtshof van Italië heeft een nieuw proces bevolen voor twee Amerikaanse burgers die zijn veroordeeld voor de moord op een Italiaanse karabinier tijdens een mislukte steekoperatie.

Het Hof van Cassatie heeft woensdag laat de veroordelingen tegen Finnegan Lee Elder, nu 23, en Gabriel Natale-Hjorth, 22, verworpen, beiden veroordeeld voor de doodsteek van de 35-jarige officier tijdens een operatie in burger terwijl de Amerikanen, tieners waren destijds in de zomer van 2019 op vakantie in Rome.

De rechtbank zal de komende weken de redenen voor het vonnis bekendmaken en een hof van beroep instrueren over de kwesties die in een nieuw proces moeten worden onderzocht.

De advocaat van Elder, Roberto Capra, sprak zijn tevredenheid uit over de beslissing en zei dat een nieuw proces de mogelijkheid zou openen om de straf opnieuw te berekenen.

De twee mannen, vrienden uit Noord-Californië, werden tijdens het eerste proces veroordeeld tot levenslang in de gevangenis, de zwaarste straf van Italië. Een hof van beroep bekrachtigde het vonnis, maar verlaagde de straf tot 24 jaar voor Elder en 22 jaar voor Natale-Hjorth.

De verdediging heeft aangevoerd dat de carabinieri in burger zich niet hebben geïdentificeerd als wetshandhavers tijdens een operatie om de rugzak terug te vinden die de twee Amerikanen hadden gestolen tijdens een mislukte drugsdeal.

Carabiniere vice-brigadegeneraal Mario Cerciello Rega, 35, werd 11 keer neergestoken. Ouderling beweerde dat hij uit zelfverdediging een mes had getrokken om zich los te maken toen de officier hem probeerde te wurgen.

Natale-Hjorth getuigde dat hij worstelde met Cerciello Rega’s partner en niet op de hoogte was van de steekpartij toen hij terug rende naar het hotel.

