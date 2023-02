Meta zal het gebruik van kunstmatige intelligentietechnologie “turbochargen” met een nieuw team dat van plan is AI-mogelijkheden toe te voegen aan WhatsApp, Facebook Messenger en Instagram, zei CEO Mark Zuckerberg maandag.

AI bestaat al jaren, en meta Chief AI Scientist Yann LeCun deelde inderdaad de hoofdprijs van de computerindustrie, de Turing Award, voor het pionieren van de neurale netwerktechnologie die het meest geavanceerde AI-werk van vandaag aandrijft. Maar AI heeft nieuwe aandacht getrokken met ChatGPT en andere “generatieve” AI-technologie die plausibel klinkende tekst kan schrijven, nieuwe beelden kan synthetiseren en andere creatieve taken kan uitvoeren.

En klaarblijkelijk wil Meta meer profiteren van AI in zijn producten, door AI-werk vanuit het hele bedrijf te centraliseren in één centraal productteam, zei Zuckerberg in een Facebook-bericht.

Het eerste doel zal zijn om generatieve AI in te zetten voor betere ‘creatieve en expressieve tools’, zei Zuckerberg. “Op de langere termijn zullen we ons richten op het ontwikkelen van AI-persona’s die mensen op verschillende manieren kunnen helpen. We onderzoeken ervaringen met tekst (zoals chatten in WhatsApp en Messenger), met afbeeldingen (zoals creatieve Instagram-filters en advertentieformaten). ), en met video en multimodale ervaringen.”

Hoewel Facebook een opmerkelijke kracht is geweest in AI, heeft het ook misstappen gekend. Eén systeem, Galactica, werd getraind op 48 miljoen wetenschappelijke artikelen in een poging het onderzoek beter te begrijpen. Maar Meta sloot Galactica al na twee dagen in 2022 af nadat het met wiskunde had geknoeid en onbetrouwbare resultaten had opgeleverd.

Galactica, ChatGPT en de concurrerende Bard van Google zijn een type AI dat een groot taalmodel wordt genoemd, ook wel LLM genoemd, en is getraind om patronen in grote stukken tekst te herkennen en vervolgens te reproduceren. Dergelijke technologie kan opmerkelijk nuttige resultaten opleveren, zoals het maken van werkende software op basis van een eenvoudig-Engelse taalprompt, maar ze weten niet echt iets en kunnen ondanks hun gezaghebbende toon ook onbetrouwbaar zijn.

Eerder in februari bracht Meta een nieuwe AI-chatbot genaamd LLaMA uit voor goedgekeurde onderzoekers. Het bedrijf probeert de AI-industrie te sturen in de richting van een constructief gebruik van de technologie en problemen als vooringenomenheid, toxiciteit en hallucinaties, waarbij een AI informatie verzint die gewoon niet waar is, in toom te houden.

“Wij zijn van mening dat de hele AI-gemeenschap – academische onderzoekers, het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers en de industrie – moet samenwerken om duidelijke richtlijnen te ontwikkelen rond verantwoorde AI in het algemeen en verantwoorde grote taalmodellen in het bijzonder”, aldus Meta.

