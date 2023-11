Nieuw logo gepland voor eten

Binnenkort zal een nieuw zegel zichtbaar zijn in de Duitse supermarktschappen. Een vereniging van boeren en detailhandelaren wil het “Duitsland-herkomstsymbool” introduceren. Het is bedoeld om landbouwproducten te laten zien die volledig in Duitsland worden geproduceerd – vanaf de teelt of geboorte van een dier, via verwerking tot verpakking. Vanaf januari 2024 kunnen naast varkensvlees, rundvlees en gevogelte ook eieren, melk, fruit, groenten en aardappelen er mee geëtiketteerd worden.

Het kenteken gaat terug op een initiatief van de Centrale Handel-Landbouw Coördinatie (ZKHL), waartoe onder meer de Duitse Boerenvereniging en de Handelsvereniging behoren. “Het Duitse oorsprongslabel markeert een belangrijke stap op weg naar het versterken van de toekomstige levensvatbaarheid van onze binnenlandse landbouw- en voedingsindustrie”, aldus ZKHL CEO Josef Sanktjohanser. Het staat voor transparantie en biedt consumenten de oriëntatie en veiligheid die zij wensen bij het winkelen.

Aldi, Lidl, Edeka en Co. zijn aan boord

Het Duitse oorsprongssymbool is een vrijwillig logo. Maar de ZKHL heeft de belangrijkste spelers uit de Duitse levensmiddelendetailhandel aan boord gehaald: vertegenwoordigers van Aldi, Edeka, Lidl, Kaufland en Rewe hebben een intentieverklaring ingediend ten gunste van het nieuwe logo. De producten waren al snel te vinden in de koeltoonbanken van supermarkten en discounters. Ze zijn te herkennen aan het logo ‘Goede dingen uit de Duitse landbouw’, waarop een tractor op een zwart-rood-gouden veld staat afgebeeld.

De ZKHL belooft dat het oorsprongszegel staat voor authenticiteit en “echt Made in Germany”. Er moet aan strikte criteria en specificaties worden voldaan. Overtredingen zouden consequent worden vervolgd. Als bijvoorbeeld een varkensschnitzel het logo draagt, moet ervoor worden gezorgd dat de big in Duitsland is geboren, gefokt, vetgemest en geslacht. Ook de verwerking van het vlees en de verpakking moeten in dit land hebben plaatsgevonden. Bij fruit is de situatie vergelijkbaar: als een appel is voorzien van het zegel, moet deze in Duitsland zijn geteeld en geoogst en indien nodig verwerkt en verpakt.

Zo zou het herkomstsymbool eruit moeten zien, wat in de toekomst waarschijnlijk in veel supermarkten te zien zal zijn. © Bron: Tanja Schnitzler/Zentrale Koordi

De voorzitter van de boerenvereniging biedt uitbreidingsperspectieven

“Het Duitse oorsprongslabel zal ervoor zorgen dat ons voedsel door de consument wordt gewaardeerd”, zei Joachim Rukwied, voorzitter van de Duitse boerenvereniging, bij de ondertekening van de ZKHL-industrieovereenkomst. “De start kan nu op korte termijn plaatsvinden”, kondigde Rukwied aan en hield al een uitbreidingsperspectief in het vooruitzicht: op de middellange termijn zal het gebruik mogelijk worden gemaakt voor andere producten – bijvoorbeeld met een hogere verwerkingsgraad – en gebruikersgroepen zoals zoals restaurants en gemeenschappelijke catering.

Dieren- en consumentenrechtenactivisten bekritiseren echter het nieuwe logo. “Het laatste wat we nodig hebben is nog een vrijwillig zegel dat de landbouw- of voedingsindustrie zichzelf geeft”, zegt Andreas Winkler van de consumentenbeschermingsorganisatie Foodwatch. Een ‘Made in Germany’-label doet weinig voor het dierenwelzijn.

‘Ook dieren lijden in Duitse stallen’

De Duitse Dierenwelzijnsorganisatie ziet het op dezelfde manier. “Ook dieren lijden in Duitse stallen”, zegt Thomas Schröder, voorzitter van de Animal Welfare Association, tegen de RND. Een eenvoudig herkomstkeurmerk dat Duitse vleesproducten onderscheidt, helpt geen enkel dier om een ​​groter dierenwelzijn te bereiken. “Er zou alleen sprake zijn van een betekenisvolle meerwaarde als de houderijomstandigheden in Duitsland duidelijk en merkbaar zouden verschillen van die in de EU”, aldus Schröder. Ook de wettelijke norm en de iets hogere niveau 2-veehouderij zijn verwoestend in dit land

Het enige dat aan het product te zien is, is dat de dieren uitsluitend nationaal werden vervoerd. “Maar dat weerhoudt de export van Duitse dieren er niet van.” Schröder heeft onder meer kritiek op het feit dat de herkomst van eieren in eerste instantie alleen betrekking heeft op het houden van de leghennen.

Uitkomen en opfokken zouden pas vanaf 2025 een rol spelen. Om echt iets voor de dieren te kunnen doen, is een combinatie nodig met goede dierenwelzijnsetikettering, zegt Schröder, die een noodzaak ziet voor verbetering van de houderijetikettering die dit jaar door minister van Landbouw Cem Özdemir (Groenen) is geïntroduceerd.