Nieuw: Jahreskarte für Seilbahnen und Skigebiete

De OÖ Seilbahnholding legt Bewegungshungrigen oneinzigartiges Angebot vor: Mit dem neuen „Naturlich 365 Ticket“ konnen für 599 Euro nicht nur all Seilbahnen der Gesellschaft ein ganzes Jahr long were used. Das Jahresticket schreeuwt ook in de Skigebieten.

The Ticket verguld im zomer voor volgende Seilbahnen: Gosaukammbahn, Hornbahn in Rußbach, Donnerkogelbahn in Annaberg, Krippenstein-Seilbahn, Feuerkogel-Seilbahn en Grünberg-Seilbahn. Im Winter verguld sterven Jahreskarte in den drei Skigebieten Dachstein West (Gosau, Russbach, Annaberg), Dachstein Krippenstein en Feuerkogel.

„Wir haben mit unserem neuen Ticket ein Angebot für die Gäste schaffen welches man 365 Tage im Jahr nutzen kann“, aldus Rupert Schiefer, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding. „Egal ob Skifahren, Schneeschuhwandern Skitourengehen, Wandern, Klettern oder einfach nur am Berg relax – wir haben ein neues umfangreiches Angebot zum besten Preis!”

Das „Naturlich 365 Ticket is op www.dachstein.at erhältlich en verguld op de Kauf een jaar lang.

