Nieuw bij Disney+ in oktober? Auf jeden Fall die eerste langen Gesichter im Bereich Passwort-Sharing. Dan verdien je op Disney+ meer geld en profiteer je van de voordelen van het delen van je wachtwoord met je eigen huis. Stattdessen soll man jetzt Zusatz-Mitgliedschaften buchen.

Hier is een blik op het verhaal van de man, de Europese Original-serie, het Spaanse drama „Rückkehr nach Las Sabinas“, de Nederlandse thriller „Nemesis“, het Britse middeleeuwse spektakel „Rivals“, de Franse misdaadserie „Die Kinder sind Könige“ en de Italiaans True-Misdaad hoogtepunt “This is Not Hollywood: Avetrana”. Was dit niet de eerste keer in Filming en Series, we zijn er nog even:

2. Oktober

Bob’s Burgers – Schaal 14 (Ster)

Laatste dagen van het ruimtetijdperk – Schaal 1 (ster) (OV/UT)

Hoe ik mijn moordenaar betrapte – Staffel 2 (ster) (OV/UT)

Waustelle – Alle Pfoten packen een – Scalel 1 (Disney)

3. Oktober

Houd je adem in (Ster)

4. Oktober

Ontdekkingsreiziger: Meer van Vuur (National Geographic)

Asterix & Obelix: Ik ben Auftrag ihrer Majestät (Ster)

Asterix beide Olympische Spelen (Ster)

Die drie!!! (Ster)

Hui Buh: Das Schlossgespenst (ster)

Immenhof: Das Abenteuer eines Summers (Ster)

Oostwind: Zusammen sind wir frei (Ster)

Ostwind 2 (ster)

Oostwind 3: Aufbruch nach Ora (Ster)

Ostwind 4: Aris Ankunft (ster)

Prinses Lillifee en de kleine Einhorn (ster)

Der Räuber Hotzenplotz (ster)

Der Schuh des Manitu (ster)

7. Oktober

Bluey Kurzgeschichten – Nieuwe aflevering van 1. Staffel (Disney)

9. Oktober

Die Simpsons – Staffel 35 (ster)

La Máquina (ster)

Hiphop en het Witte Huis (Ster) (OV/UT)

Hamster & Grietje – Neue Folgen der 1. Staffel (Disney)

11. Oktober

Rückkehr nach Las Sabinas – Schaal 1 (Ster)

Expeditie Amazonas (National Geographic)

De heer Crocket (Ster) (OV/UT)

16. Oktober

Nemesis – Staffel 1 (ster)

Ifs Wildkatzen – Staffel 1 (National Geographic)

18. Oktober

Rivalen – Staffel 1 (ster)

23. Oktober

Die Kinder sind Könige – Schaal 1 (Ster)

Triff Spidey en een paar Super-Freunde – Staffel 3 (Marvel)

25. Oktober

Dit is geen Hollywood: Avetrana – Staffel 1 (ster)

Road Diary: Bruce Springsteen en The E Street Band (ster)

Micky Maus: Spukhaus (Disney)

30. Oktober

Redelijke twijfel – Staffel 2 (ster)

Big City Greens – Schaal 4 (Disney)

Transparenz: In diesem Artikel sinds Partnerlinks enthalten. Klik dan op de link rechtstreeks naar de klant. Zorg goed voor uw aankoop en zorg voor een kleine provisie. Voor elkaar is het het niet waard. Partnerlinks zijn eenvoudig toegankelijk met onze Message Stattung.