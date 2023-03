Genetisch materiaal verzameld op een Chinese markt in de buurt van waar de eerste gevallen van COVID-19 bij mensen werden geïdentificeerd, toont wasbeerhond-DNA vermengd met het virus, wat suggereert dat de pandemie mogelijk afkomstig is van dieren en niet van een laboratorium, aldus een groep internationale wetenschappers.

Andere experts hebben hun analyse nog niet geverifieerd, die nog moet verschijnen in een collegiaal getoetst tijdschrift. Hoe het coronavirus mensen ziek begon te maken, blijft onzeker. De sequenties zullen moeten worden vergeleken met het genetische record van hoe het virus is geëvolueerd, om te zien welke er het eerst was.

“Deze gegevens geven geen definitief antwoord op hoe de pandemie begon, maar elk stukje gegevens is belangrijk om ons dichter bij dat antwoord te brengen”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vrijdag toen hem om commentaar werd gevraagd .

Hij bekritiseerde China omdat het de genetische informatie niet eerder had gedeeld, en vertelde tijdens een persbriefing dat “deze gegevens drie jaar geleden hadden kunnen en moeten worden gedeeld”.

Monsters verzameld begin 2020

De monsters werden begin 2020 verzameld van oppervlakken op de Huanan-vismarkt in Wuhan, waar eind 2019 de eerste menselijke gevallen van COVID-19 werden gevonden.

Tedros zei dat de genetische sequenties onlangs zijn geüpload naar ’s werelds grootste openbare virusdatabase door wetenschappers van het Chinese Centrum voor ziektebestrijding en -preventie.

Ze werden vervolgens verwijderd, maar niet voordat een Franse bioloog de informatie bij toeval ontdekte en deze deelde met een groep wetenschappers buiten China die onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus.

Uit de gegevens blijkt dat sommige van de COVID-positieve monsters die zijn verzameld in een kraam waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de handel in wilde dieren, ook genen van wasbeerhonden bevatten, wat erop wijst dat de dieren mogelijk door het virus zijn besmet, aldus de wetenschappers. Hun analyse werd voor het eerst gerapporteerd in The Atlantic.

Nadat de internationale wetenschappers de gegevens hadden ontdekt en contact hadden opgenomen met de Chinese CDC, zeiden ze, werden de sequenties verwijderd uit de wereldwijde virusdatabase.

Onderzoekers zeggen dat ze zich afvragen waarom de gegevens over de monsters die meer dan drie jaar geleden zijn verzameld niet eerder openbaar zijn gemaakt. Tedros heeft China gesmeekt om meer van zijn COVID-19-onderzoeksgegevens te delen.

Kans op ‘zoönotische overloopgebeurtenis’

“Er is een goede kans dat de dieren die dat DNA hebben gedeponeerd ook het virus hebben gedeponeerd”, zegt Stephen Goldstein, een viroloog aan de Universiteit van Utah die betrokken was bij het analyseren van de gegevens. “Als je milieumonsters zou gaan nemen in de nasleep van een zoönotische overloopgebeurtenis, is dit eigenlijk precies wat je zou verwachten.”

Ray Yip, een epidemioloog en stichtend lid van het kantoor van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) in China, zei dat de bevindingen significant zijn, ook al zijn ze niet definitief.

“De door de Chinese CDC gepubliceerde gegevens over marktmilieumonsters zijn verreweg het sterkste bewijs om de oorsprong van dieren te ondersteunen”, vertelde Yip de AP in een e-mail. Hij was niet verbonden met de nieuwe analyse.

Virus niet gevonden in een dier

De technische leider van COVID-19 van de WHO, Maria Van Kerkhove, waarschuwde dat de analyse het virus in geen enkel dier heeft gevonden, noch enig hard bewijs dat dieren mensen hebben besmet.

“Wat dit wel oplevert, zijn aanwijzingen om ons te helpen begrijpen wat er mogelijk is gebeurd”, zei ze. De internationale groep wetenschappers vertelde de WHO ook dat ze DNA van andere dieren en wasbeerhonden vonden in de monsters van de vismarkt, voegde ze eraan toe.

Deze archieffoto, gemaakt in een dierentuin in Mexico-Stad, toont een wasbeerhond. De soort komt oorspronkelijk uit Japan en China. (Alfredo Estrella/AFP/Getty Images)

“Er is moleculair bewijs dat dieren werden verkocht op de Huanan-markt en dat is nieuwe informatie”, zei Van Kerkhove.

Pogingen om de oorsprong van de COVID-19-pandemie te achterhalen, werden bemoeilijkt door factoren als de enorme toename van menselijke infecties in de eerste twee jaar van de pandemie en een steeds bitterder politiek geschil.

Het kostte virusexperts meer dan twaalf jaar om de dierlijke oorsprong van SARS, een verwant virus, te lokaliseren.

Mogelijke mensen brachten het virus naar dieren

Goldstein en zijn collega’s zeggen dat hun analyse de eerste solide indicatie is dat er op de markt mogelijk dieren in het wild zijn besmet met het coronavirus. Maar het is ook mogelijk dat mensen het virus op de markt brachten en de wasbeerhonden besmetten, of dat besmette mensen gewoon toevallig sporen van het virus bij de dieren achterlieten.

Gao Fu, het voormalige hoofd van de Chinese CDC en hoofdauteur van de Chinese krant, reageerde niet onmiddellijk op een e-mail van Associated Press waarin om commentaar werd gevraagd. Maar hij vertelde het tijdschrift Science dat de sequenties “niets nieuws zijn. Het was bekend dat er illegale dierenhandel was en daarom werd de markt onmiddellijk gesloten.”

Goldstein zei dat zijn groep deze week zijn bevindingen presenteerde aan een adviespanel dat de WHO heeft belast met het onderzoeken van de oorsprong van COVID-19.

Mark Woolhouse, een expert op het gebied van infectieziekten aan de Universiteit van Edinburgh, zei dat het cruciaal zal zijn om te zien hoe de genetische sequenties van de wasbeerhonden overeenkomen met wat er bekend is over de historische evolutie van het COVID-19-virus. Als wordt aangetoond dat de honden COVID-19 hebben en die virussen een eerdere oorsprong blijken te hebben dan degene die mensen besmetten, “is dat waarschijnlijk net zo goed bewijs als we kunnen verwachten dat dit een overloopgebeurtenis in de markt was.”

Na een wekenlang bezoek aan China om de oorsprong van de pandemie te bestuderen, bracht de WHO in 2021 een rapport uit waarin werd geconcludeerd dat COVID-19 waarschijnlijk van dieren op mensen is overgesprongen, waarbij de mogelijkheid van een laboratoriumoorsprong als “uiterst onwaarschijnlijk” wordt afgewezen.

Maar het VN-gezondheidsbureau kwam het volgende jaar terug en zei dat “belangrijke gegevens” nog steeds ontbraken. En Tedros heeft gezegd dat alle hypothesen op tafel blijven liggen.

De Chinese CDC-wetenschappers die eerder de Huanan-marktmonsters analyseerden, publiceerden in februari een paper als voordruk waarin werd gesuggereerd dat mensen het virus op de markt brachten, niet dieren, wat suggereert dat het virus ergens anders vandaan kwam. Hun paper vermeldde niet dat dierlijke genen werden gevonden in de monsters die positief testten.

Wuhan, de Chinese stad waar COVID-19 voor het eerst werd ontdekt, is de thuisbasis van verschillende laboratoria die betrokken zijn bij het verzamelen en bestuderen van coronavirussen, waardoor theorieën worden aangewakkerd dat het virus er mogelijk uit is gelekt.

In februari meldde de Wall Street Journal dat het Amerikaanse ministerie van Energie “met weinig vertrouwen” had vastgesteld dat het virus uit een laboratorium was gelekt. Maar anderen in de Amerikaanse inlichtingengemeenschap zijn het daar niet mee eens, omdat ze denken dat het eerder van dieren afkomstig is. Experts zeggen dat de ware oorsprong van de pandemie misschien pas over vele jaren bekend zal zijn – of nooit.