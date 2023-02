De Nothing Phone (2) zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 8-serie chipset, bevestigde Nothing CEO Carl Pei vandaag tijdens een evenement op het Mobile World Congress in Barcelona, ​​Spanje.

Dit betekent dat de tweede telefoon van het bedrijf niets in het premium Android-concurrentiegebied zal brengen. Chipsets in de 8-serie zijn de krachtigste mobiele chips van Qualcomm.

Pei betrad het podium met Qualcomm-president Cristiano Amon op de Qualcomm-stand op de beursvloer van de branchebeurs om het nieuws aan te kondigen. Pei had eerder dit jaar aan Inverse bevestigd dat de telefoon (2) “meer premium” zou zijn dan Telefoon (1).

De Nothing Phone (1) uit 2022 was een koopje uit het middensegment voor £ 399 / € 469, maar had de middenklasse Snapdragon 778+ 5G-chip om die prijs te bereiken. Qualcomm zorgde ook voor een op maat gemaakte build met meer geavanceerde functies die worden ondersteund, zoals draadloos opladen.

We weten nog steeds niet het ontwerp of de verdere specificaties van de telefoon (2), of zelfs welke chipset de telefoon specifiek zal gebruiken. Het zou de 8 Gen 2 kunnen zijn die we zagen in de Galaxy S23 Ultra of OnePlus 11, of Niets zou ervoor kunnen kiezen om een ​​iets oudere chip te gebruiken, zoals de 8+ Gen 1.

Realme heeft zijn GT3-telefoon op MWC aangekondigd met de 8+ Gen 1, waardoor de kosten laag blijven op $ 649. Niets zou een vergelijkbare tactiek kunnen gebruiken.

Er is zelfs een kans van buitenaf dat het de geruchten next-gen 8+ Gen 2 zal draaien.

Hoewel de aankondiging van vandaag iets was, maakt Nothing duidelijk gebruik van dezelfde geleidelijke onthulling van informatie om een ​​hype op te bouwen over de telefoon (2) als zijn eerste telefoon. Hoe goed de telefoon (1) ook was, de hype-cyclus rond het apparaat was ongetwijfeld lang en uitgesponnen. Q

Pei was de mede-oprichter van OnePlus, maar vertrok in 2020 om Nothing op te richten met Akis Evangelidis, ook een voormalige OnePlus-exec.

Voordat Nothing de Phone (1) uitbracht, debuteerde hij in de technische scene met de indrukwekkende Nothing Ear (1) ruisonderdrukkende draadloze oordopjes – maar dat product leed onlangs een prijsstijging van de uitstekende lanceringsprijs van $ 99 / £ 99 naar OK-maar-niet -zo geweldig $ 149 / £ 99.

Nadat de telefoon uitkwam, lanceerde het merk de Ear (Stick) oordopjes met open ontwerp voor $ 99 / £ 99.

De prijsschommelingen suggereren dat Niets als jong bedrijf wat kinderziektes doormaakt, maar Tech Advisor heeft elk van zijn drie producten lovende recensies toegekend, dus we hebben hoge verwachtingen van de telefoon (2).

We zullen later in het jaar een volledige beoordeling van de telefoon hebben.