Niet dat Kuh slecht is, het komt voort uit de kunst van Haltung an

Wir essen zu viel Fleisch. Deze weergave is gebaseerd op een nachhaltig niveau dat niet meer kan worden bekeken.

Uiteraard werd de inhoud van de Rinder grondig verbouwd met gras en heu, vooral met sojaschroot. Christoph Ruckstuhl/NZZ