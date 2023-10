Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde dafür kritisiert, dass er im anhaltenden Krieg mit der Hamas „Politik betreibt“.

Experten zufolge deutet dies auf eine zunehmende Kluft innerhalb der Regierung und des Militärs des Landes hin.

Unterdessen weitet Israel seine Bodentruppen in Gaza aus, nachdem Netanyahu Forderungen nach einem Waffenstillstand abgelehnt hatte.

Es dauerte nur ein einziger Tweet am Wochenende, um Zwietracht und Unordnung innerhalb des israelischen politischen Establishments zu erzeugen.

Kurz nach Mitternacht am Sonntag schrieb Premierminister Benjamin Netanjahu, er sei nie über Warnungen vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober informiert worden.

Stattdessen schien Netanjahu die Schuld für den Angriff, bei dem mindestens 1.400 Menschen getötet wurden, seinen Armee- und Geheimdienstchefs zuzuschieben.

Er wies darauf hin, dass sie vor dem Angriff davon ausgegangen seien, dass die Hamas „abgeschreckt und zu einer Einigung bereit“ sei.

Die Aussage sorgte für Aufruhr.

Politische Führer kritisierten Netanyahu dafür, dass er Politik betrieb, während sich das Land mitten in einem schwierigen Militäreinsatz im Gazastreifen befand. Die Empörung war so groß, dass der Premierminister den Tweet löschte und sich in ungewöhnlich nüchternem Ton für seine Worte entschuldigte.

„Ich habe mich geirrt“, sagte er.

Experten sagen, dass der Vorfall eine wachsende Kluft innerhalb des politischen und militärischen Establishments bestätigte, die Netanyahus Führung und seine Fähigkeit in Frage stellte, das Land durch den Krieg zu steuern, ohne seine eigenen Interessen über die nationale Sicherheit zu stellen.

„Zu sagen, dass er außer Betrieb war, wäre die Untertreibung des Jahres“, sagte Yossi Mekelberg, Associate Fellow des Nahost- und Nordafrika-Programms im Chatham House.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz auf dem Militärstützpunkt Kirya in Tel Aviv am 28. Oktober 2023 inmitten anhaltender Kämpfe zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas. AFP Abir Sultan/Pool/AFP

„Dies ist eine sehr schwierige Militärkampagne, deshalb wollen Sie einen verantwortungsvollen Premierminister und es gibt keine einzige Person (in der Regierung), die Netanyahu vertraut – das ist das Hauptthema dieses Kabinetts“, sagte Mekelberg.

Kurz nach dem 7. Oktober bildete Netanjahu ein Notkriegskabinett, indem er die israelische Regierungskoalition um eine Reihe ehemaliger hochrangiger Militäroffiziere aus den Reihen der Opposition erweiterte.

Einer von ihnen war Benny Gantz, ein ehemaliger Verteidigungsminister, der Netanyahu schnell aufforderte, sein umstrittenes Amt zurückzuziehen, während er gleichzeitig der Armee und dem Schin Bet, Israels Inlandsgeheimdienst, volle Unterstützung zeigte.

Es folgte eine Flut von Kritik seitens anderer Führer.

„(Netanyahu) interessiert sich nicht für Sicherheit, er interessiert sich nicht für Geiseln, nur für Politik“, sagte der Oppositionsabgeordnete Avigdor Lieberman, einst Netanyahus Verteidigungsminister.

Der oberste Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, lehnte eine Stellungnahme ab.

„Wir befinden uns im Krieg“, sagte er.

Die hitzigen Auseinandersetzungen waren die jüngsten Anzeichen von Spannungen innerhalb des politischen Establishments Israels – auch innerhalb des Kriegskabinetts –, das sich mit den Folgen eines der größten Geheimdienstversagen des Landes auseinandersetzt.

Viele im Sicherheitsapparat des Landes haben Mängel eingestanden, nicht jedoch Netanjahu.

Menschen inspizieren den Schaden im Ahli-Arab-Krankenhaus im Zentrum von Gaza, nachdem es einen Tag zuvor von einer Explosion durchbohrt worden war, bei der Hunderte Menschen ums Leben kamen. Ein Lastwagen transportiert eine palästinensische Familie und ihr Hab und Gut nach Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. AFP Mahmud Hams/AFP

Vor dem stürmischen Tweet hielt der israelische Führer am Samstag eine Pressekonferenz ab, bei der er der Frage, ob er dafür verantwortlich sei, auswich und sagte, dass jeder „Antworten auf schwierige Fragen geben müsse, auch ich“, sobald der Krieg vorbei sei.

„Das ist nur die Spitze des Eisbergs dessen, was das israelische Establishment sein wird, wenn der Konflikt vorbei ist“, sagte Alon Lien, ehemaliger Direktor des israelischen Außenministeriums.

„Er bereitet den Boden für seine Argumentation vor“, sagte Lien.

Die Verbindungen zwischen dem Premierminister und einem Großteil der öffentlichen Meinung Israels wurden bereits auf die Probe gestellt.

Der Krieg folgte auf eine politische Krise, als eine ultranationalistische rechtsextreme Regierung unter Netanjahu auf umstrittene Reformen drängte, die die Befugnisse der Justiz einschränkten und die von Gegnern als Bedrohung für die Demokratie kritisiert wurden.

Zehntausende Demonstranten gehen seit Monaten auf die Straße und wehren sich gegen die Justizreform.

Zu den Gegnern der Reform gehörten auch Wehrmachtsreservisten, die damit drohten, den Freiwilligendienst zu verweigern. Einige Kritiker argumentieren, dass das Ausmaß der Proteste die Bereitschaft und Leistungsfähigkeit des Militärs beeinträchtigt habe.

Seit dem 7. Oktober haben Tausende Reservisten zu den Waffen gegriffen, um sich dem Kampf gegen die Hamas anzuschließen – der größten militärischen Herausforderung des Landes seit dem Krieg gegen Ägypten und Syrien im Oktober 1973.

Am Montag erklärte die israelische Armee, dass Truppen und gepanzerte Fahrzeuge im Rahmen der „zweiten Phase des Krieges“ tiefer in den Gazastreifen vordringen würden.

Es kommt nach mehr als drei Wochen unerbittlicher Bombardierungen der belagerten Enklave, die mehr als 8.000 Palästinenser getötet und eine humanitäre Katastrophe ausgelöst haben.

Analysten sagen jedoch, dass sich die Einigkeit innerhalb Israels gegen die Hamas nicht unbedingt auf die Unterstützung der Regierung Netanyahu selbst erstreckt.

„Diese Regierung hat bereits vor dem 7. Oktober das Vertrauen eines bedeutenden Teils der Gesellschaft verloren und seitdem ihre öffentliche Unterstützungsbasis nicht besonders erweitert“, sagte Mouin Rabbani, Mitherausgeber von Jadaliyya und nicht ansässiger Fellow der Zeitschrift Zentrum für Konflikt- und humanitäre Studien.

Laut einer Umfrage des Israeli Democracy Institute, die letzte Woche veröffentlicht wurde, ist das Vertrauen in die Regierung auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gesunken. 20 % der Israelis gaben an, dass sie Netanyahus Kabinett vertrauen – acht Prozentpunkte weniger als im Juni.

Dennoch ist Netanyahu für seine politischen Überlebensfähigkeiten bekannt.

Israels dienstältester Premierminister trat sein Amt erstmals 1996 an und war in den letzten 14 Jahren 13 Jahre an der Macht.

Rabbani sagte:

Es gibt weit verbreiteten Widerstand gegen ihn und das Verhalten seiner Regierung, aber das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass er über ein großes Reservoir an öffentlicher Unterstützung verfügt.

Auch wenn das Kriegskabinett gespalten sei, könne eine Erweiterung der Regierung um hochrangige Militärangehörige – wie Netanyahu es getan habe – dennoch seinen politischen Interessen dienen, fügte er hinzu.

Dies sei ein Schritt, der möglicherweise nicht nur darauf abzielt, seine politische Basis zu erweitern, sagte Rabbani, sondern ihm auch dabei helfen könnte, die Verantwortung für mögliche militärische Misserfolge nach Kriegsende effektiver auf die Sicherheitsbehörden abzuwälzen.