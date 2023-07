Berlin Die Dürre in Deutschland wird zur Belastung für die Binnenschifffahrt. Der Grund: Der Wasserstand vieler Flüsse ist so niedrig, dass Schiffe sie nur langsamer und mit weniger Ladung befahren können. Dies führt zu höheren Transportkosten.

Der Wasserstand in Kaub dient als Maßstab für die Beurteilung der Lage auf dem Rhein, der wichtigsten Wasserstraße Deutschlands. Der Ort bei Koblenz nahe dem Loreleyfelsen im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal ist ein wichtiger Nadelöhrpunkt für die gesamte Rheinschifffahrt. Nach Angaben der Schifffahrtsgenossenschaft DTG sank der Wasserstand dort zuletzt auf 105 Zentimeter. Wasserstände unter 135 Zentimetern führen hier dazu, dass große Containerschiffe ihre Ladung spürbar reduzieren müssen – teilweise um die Hälfte.

NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) sagte dem Handelsblatt: „Der Rhein ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft.“ Seine Schiffbarkeit bedeutet gleichzeitig Wohlstandserhaltung und Klimaschutz. „Ohne Wasser kein Schiff, ohne Schiff keine Wirtschaft, ohne Wirtschaft keine Verkehrswende.“ Hier eine Übersicht über den Standort:

Wie wichtig ist der Rhein für die Wirtschaft?

Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) ist der Rhein die mit Abstand wichtigste und verkehrsreichste Binnenwasserstraße Europas. Rund 80 Prozent des Güterverkehrs der Binnenschifffahrt findet auf dieser internationalen Fernstraße statt, die die westlichen Seehäfen mit dem Hinterland verbindet.

Für deutsche Unternehmen spielt der Rhein eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit Kohle, Öl, Chemikalien, Steinen, Metallen und landwirtschaftlichen Gütern. Die Güter stehen am Anfang vieler Produktionsketten, sodass Störungen beim Transport zu Produktionsbehinderungen in nachgelagerten Produktionsstufen führen können.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2022 insgesamt 182 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert. Das war das niedrigste Transportaufkommen seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990.

„Ein Grund für dieses Tief dürfte ein Rückgang der Produktion wichtiger Transportgüter und das Niedrigwasser im August 2022 sein“, heißt es. Seit 2018 verzeichnet der Rhein regelmäßig Niedrigwasser.

Was sind die Gründe für das Niedrigwasser?

Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist Niedrigwasser ein Phänomen, das in Mitteleuropa fast jedes Jahr wiederkehrt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Sie ist im Wesentlichen wetter- bzw. jahreszeitbedingt, abhängig unter anderem von Niederschlägen im Frühling und Sommer sowie Schneefällen im Winter. Diese wiederum werden von der Klimakrise beeinflusst. Die BfG sieht die Wasserstände der Bundeswasserstraßen derzeit „unter den saisonalen Durchschnittswerten der vergangenen Jahre“.

Umweltpolitiker Krischer ist überzeugt, dass die Klimakrise in den kommenden Jahren immer häufiger zu Dürren führen wird. Er fordert daher eine „Entwicklungsperspektive bis 2030“. Drei Punkte sind für ihn wesentlich: eine an den Niedrigwasserstand angepasste Schiffsflotte, ein Plan gegen den Wassermangel am Rhein und bessere Entlademöglichkeiten.

Sind aufgrund des Niedrigwassers negative Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erwarten?

Bei Niedrigwasser verengen die Bundeswasserstraßen die Fahrrinne, erklärte die BfG. Dadurch sinken die Fahrgeschwindigkeit und die Ladekapazitäten der Schiffe. „Das bedeutet, dass für die gleiche Ladungsmenge mehr Schiffsraum in bestehenden oder zusätzlich gecharterten Schiffen zur Verfügung gestellt werden muss.“

Insbesondere in längeren Niedrigwasserperioden kommt es zu einer Verknappung der verfügbaren freien Schifffahrtskapazitäten, was zu einem überproportionalen Anstieg der Transportkosten führt.

Marc Schattenberg, Analyst bei Deutsche Bank Research, hält die Entwicklung der Wasserstände am Rhein für besorgniserregend, da die Pegel deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt liegen. „Sollten sich die Werte den Tiefstständen von 2018 oder 2022 annähern oder diese erreichen, könnte dies durchaus Auswirkungen auf die Erholung der deutschen Wirtschaft haben“, sagte Schattenberg dem Handelsblatt.

Stefan Kooths, Leiter Konjunktur am Kieler Institut IfW, erklärte, dass bislang „keine gravierenden Auswirkungen wie bei der Niedrigwasserperiode 2018“ zu erkennen seien, auch wenn es zunächst Einschränkungen für die Schifffahrt gebe. Derzeit liegen die Wasserstände an der Messstelle Kaub „noch deutlich über der von uns als kritisch identifizierten Marke von 78 Zentimetern“.

Zudem hätten vor allem die Chemieproduktion, aber auch andere energieintensive Bereiche, die Wasserstraßen nutzen, ihre Produktion aufgrund der Energiekrise bereits deutlich reduziert, „so dass weniger Wertschöpfung ins Feuer geht“.

Darüber hinaus wurden vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2018 bereits Anpassungsmaßnahmen ergriffen. Beispielsweise würden Spezialschiffe zum Einsatz kommen, die auch bei niedrigeren Wasserständen fahren könnten. „Insgesamt dürfte die produktionshemmende Wirkung für die Gesamtwirtschaft keine große Bedeutung haben“, betonte Kooths.

Insbesondere die chemische Industrie ist auf die Binnenschifffahrt angewiesen. Wie bewaffnet sie sich?

Seit dem extremen Niedrigwasser im Rhein im Jahr 2018 stellt sich die Branche auf weitere trockene Jahre ein. „Die Unternehmen haben die Situation im Griff“, sagte Ulrike Zimmer, Leiterin Technik und Umwelt beim Verband der Chemischen Industrie (VCI), dem Handelsblatt. Als Beispiel nennt sie optimierte Transportkonzepte. „Auch die Wasserstandsprognosen der Behörden sind zuverlässiger geworden, so dass sich Unternehmen schneller auf Niedrigwasserstände einstellen können“, erklärte Zimmer.

„Dennoch ist nicht alles auf Kurs“, fügte der Experte hinzu und verwies auf den Aktionsplan „Niedrigwasser Rhein“, den die Bundesregierung vor vier Jahren vorgelegt hatte. „Die Engpässe am Mittel- und Niederrhein müssen schnellstmöglich beseitigt werden – und das nicht erst im Jahr 2037.“ Ursprünglich sollte dies im Jahr 2033 umgesetzt werden.

Was macht BASF?

In seiner größten Anlage am Hauptsitz in Ludwigshafen wickelt der Chemiekonzern BASF rund 40 Prozent des ein- und ausgehenden Transportaufkommens über den Fluss ab – das entspricht der täglichen Ladung von 15 Lastkähnen. „Der Rhein ist für uns eine wichtige Verkehrsader“, sagte eine Sprecherin dem Handelsblatt.

Nach Angaben des Unternehmens hat BASF nach 2018 gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde ein digitales Frühwarnsystem für Niedrigwasser mit einer Vorwarnzeit von bis zu sechs Wochen implementiert. Darüber hinaus wurde die Zahl der Ebbe-tauglichen Schiffe, die ausschließlich im Charter für BASF verkehren, verdoppelt. Das Flaggschiff ist die „Stolt Ludwigshafen“, die seit Ende April im Einsatz ist. In der Vergangenheit führte ein niedriger Wasserstand zu einem vorübergehenden Produktionsstopp in Ludwigshafen, was hohe Kosten für die BASF zur Folge hatte.

Leider verzögert sich die Umsetzung des „enorm wichtigen Projekts zur Entladeoptimierung am Mittelrhein“. Das Projekt zielt darauf ab, lokale Engpässe tief im Rhein zu beseitigen. Das Projekt ist Teil des Bundesverkehrswegeplans, kommt aber laut BASF nur langsam voran. „Wir appellieren an die Bundesregierung, dieses für alle vom Rhein abhängigen Industriezweige äußerst wichtige Projekt schnellstmöglich umzusetzen“, sagte die Sprecherin.

