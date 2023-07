Ab einem Wasserstand von 120 Zentimetern – gemessen in Andernach (Wasserstand in Bonn: 160 Zentimeter) – wird in der Nähe des Fähranlegers in Remagen-Kripp ein Hungerfelsen sichtbar. Bei einem Wasserstand von 60 Zentimetern (Andernach) ragt das Basaltlavagestein komplett aus dem Wasser. Im Jahr 2018 war der Hungerstein sogar trockenen Fußes vom Kripper Ufer aus erreichbar.