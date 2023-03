Mittelfristig wil de Bundesregierung 400.000 neue Wohnungen pro Jahr kopen. 2022 heeft niet geklapt, zegt eine Auswertung. Stattdessen beweegt zich als zodanig op het niveau van 2018. Grund dafür is nicht nur der Fachkräftemangel.

Im Jahr 2022 wurde in Deutschland der Bau von 354.400 Wohnungen genehmmigt. Het Statistische Bundesamt (Destatis) met 6.9 Prozent of 26.300 Wohnungen weniger als im Jahr 2021. Niedriger in Jahr 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 mit 346.800 Wohnungen. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in nieuwe Gebäuden als auch für nieuwe Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mittelfristig 400.000 nieuwe Wohnungen pro Jahr in Deutschland om te kopen. “Zum Rückgang der Bauvorhaben im Jahr 2022 beigetragen haben dürften vor allem Materialmangel and hohe Kosten for Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau and zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen”, erklärte Destatis.

Die negatieve Entwicklung hat sich im Jahresverlauf 2022 vertärkt. Het kan zijn dat u meerdere keren contact opneemt met nieuwe berichten van Wohnungen die in het bezit zijn van een juweel in de Vorjahresmonat. Wurden im januari noch 9,4 Prozent Wohnungen mehr genehmigt als im Vorjahresmonat, zo waren es im August schon 10,5 Prozent Wohnungen weniger als een jaar zuvor.

Wohnraummangel zo groot als 30 Jahren nicht

Etwa 63 Prozent der Neubauwohnungen in Deutschland entstehen in Mehrfamilienhäusern. In december kwamen er nieuwe gezinnen in huis met 19.200 gezinnen, dat waren 19,3 procent van de 4.600 gezinnen in de provincie. “Ublicherweise zijn im december besondersviele Mehrfamilienhäuser genehmigt”, erläuterte Destatis.

Ob sich die Lage beruhigt, is niet beledigend. In een interview met web.de concrete Bundesbauministerin Klara Geywitz voorbereid januari, dass das erklärte Neubauziel von 400.000 Wohnungen wohl eerste 2024 erreichbar sei. Zinsen en Lieferengpässe stonden op als Gründe für das Verfehlen der Ziele nannte sie.

In Deutschland der Wohnraummangel is zo groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Deutschlandweit “fehlen 700.000 Wohnungen”, vertelde Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, im Simpelräch mit dem Tagesspiegel. Meer als je der Zehnte lebt auf überbelegtem Wohnraum, meldde das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr. Kinder seien davon maakt zich zorgen.