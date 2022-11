Dieses einfach herzustellende, niedliche Hähnchen aus Holzscheiben ist eine perfekte Dekoration für alle Frühlings- und Ostersaisonen. Wenn Sie nach der perfekten Frühlingsdekoration suchen, lassen Sie die schicken Boutiquen aus und kreieren Sie selbst die ultimative rustikale Dekoration. Kombinieren Sie Holzscheiben mit starkem Holzleim und kreieren Sie eine lustige Dekoration, die vielseitig als Tafelaufsatz, auf einem Kaminsims oder sogar in Ihrem Zuhause aufgehängt werden kann!

Niedliche Holzscheiben-Frühlings-Huhn-Dekoration

Es kann so schwer sein, niedliche Frühlingsdekorationen zu finden. Alles ist auf Ostern ausgerichtet und manchmal wünscht man sich einfach nur den Frühling. Da ich es liebe, mit Holzscheiben zu basteln, habe ich mich entschieden, Frühlingshähnchen-Dekorationen zu machen. Diese Holzhühner können als rustikales Design im Landhausstil verwendet werden, um den Beginn des wärmeren Wetters im Frühling zu feiern oder als Teil der Osterdekoration. Sie sehen toll aus neben Kunsthandwerk wie dieser Blumentopf-Hühnchen-Idee!

Sie können diese kleinen Holzscheiben in vielen Geschäften in Ihrer Nähe bekommen. Kunsthandwerksläden und große Geschäfte haben diese Scheiben oft zu einem sehr günstigen Preis. Manchmal finden Sie die Holzstücke sogar in Dollar-Läden. Sie sind super praktisch für alle Arten von Dekorationen, einschließlich dieser niedlichen Holzscheiben-Hasen und sogar dieser entzückenden kleinen Holzscheiben-Fotodekorationen.

Wenn Sie die Holzscheiben nicht in einem Geschäft vor Ort finden, können Sie sie auch online kaufen. Orte wie Amazon, Websites für Kunsthandwerksläden wie Michaels oder Online-Shops wie Etsy. Wenn Sie in einem Waldgebiet leben, können Sie Scheiben in einem abgeschnittenen Ast machen. Sie können einen heruntergefallenen Ast oder einen, der beim Trimmen vom Baum abgeschnitten wird, verwenden.

Möglichkeiten, diese Holzscheiben-Frühlings-Huhn-Dekoration individuell zu gestalten

Ich belasse dieses Holzhuhn in einem rohen Look und lasse die natürlichen Holzfarben durchscheinen. Sie können Ihr Küken jedoch mit allerlei lustigen Ergänzungen einzigartig machen. Unten sind ein paar großartige Ideen, die wir lieben.

Die erste einfache Möglichkeit besteht darin, die Holzstücke zu bemalen oder zu färben, um dem Huhn ein einzigartiges Aussehen zu verleihen.

Zeichne mit Farbstiften oder Bastelfarbe ein Gesicht auf die Holzscheibe oder füge einfach kleine Details wie Flügel oder Federn hinzu.

Kleben Sie echte Federn auf die Seiten des Holzes.

Fügen Sie Glitzer- oder Glitzerkleber-Details hinzu, damit der Vogel funkelt.

Werden Sie kreativ und richten Sie Ihr Huhn mit einfachen Änderungen so ein, dass es eine einzigartige Persönlichkeit hat. Ob es sich um eine andere Farbe, einen anderen Fleck oder eine andere Verzierung handelt, die ihm Stil verleiht, es gibt zahlreiche Optionen, um diesem Küken-Handwerk Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit zu verleihen.

So präsentieren Sie dieses Hühnchen-Design aus Holz

Ich liebe rustikale Dekorationen wie diese. Es ist großartig, um Ihrem Mantel oder Osteressen etwas Einzigartiges hinzuzufügen. Dies ist klein genug, um Teil einer anderen Dekoration zu sein, aber auch groß genug, um sich von selbst abzuheben, wenn Sie dies bevorzugen.

Sie können dieses Küken auf einem Regal, Bücherregal, Tisch oder Kaminsims abstützen. Andere Optionen umfassen das Hinzufügen von Draht, um es an der Decke aufzuhängen. Natürlich gefällt mir die Idee, eine schwere Dübelstange unter das Küken zu kleben und es so einfach in eine Topfpflanze zu stecken.

Fügen Sie dies zu Ihrem Verandadekor hinzu, um eine lustige kleine Frühlingsergänzung zu erhalten, die süß und einfach ist. Es ist ideal für diejenigen mit einem rustikalen Stil oder einem Landhausstil.

Vorräte werden gebraucht

Wie man ein Hühnchen in Holzscheiben macht

Benutze eine Schere oder ein Bastelmesser, um die Rinde von der Ober- und Unterseite der größeren Holzscheibe abzuschneiden, sodass du eine flache Ober- und eine flache Unterseite mit einer abgerundeten Seite hast.

Machen Sie dasselbe auf nur einer Seite der kleineren Holzscheibe. Sie können Sandpapier verwenden, um diese Kanten zu glätten, wenn Sie eine sauberere Kante wünschen.

Kleben Sie nun den kleineren auf den größeren, sodass die beiden an den abgeflachten Stellen miteinander verklebt sind.

Als nächstes kleben Sie die ovale Holzscheibe an die Seite des „Vogels“, um einen Flügel zu bilden.

Bemalen Sie den Flügel mit cremefarbener, rosa oder brauner Farbe und legen Sie ihn zum Trocknen beiseite. Wenn Sie möchten, können Sie zu diesem Zeitpunkt den gesamten Vogel bemalen, es ist jedoch nicht erforderlich, einen rustikalen Look zu erzielen.

Sobald der Flügel getrocknet ist, fügen Sie einen kleinen Schnabel aus Holz an der Vorderseite hinzu. Dies ist einfach aus Restholz, einem Zahnstocher oder sogar einem Dübel, der zu einer Spitze geschnitten wurde, herzustellen. Wenn nicht vorhanden, können Sie Filz oder Papier verwenden, um eine kleine Spitze zu erzeugen.

Verwenden Sie dann einen Marker, um ein Auge an der Seite zu erstellen.

Mit einer Zange ein Stück Metall oder Blumendraht zu einem „m“ formen.

Wickeln Sie die Schnur locker um das „m“ und kleben Sie es fest. Sie möchten, dass ein Teil des Metalls sichtbar ist, aber wenn Sie es vorziehen, kann es bemalt werden, oder Sie können die Schnur ganz um das Metall wickeln, sodass es vollständig bedeckt ist.

Kleben Sie diesen Schwanz auf die Unterseite des Vogels unterhalb des Flügels.

Als nächstes schneiden Sie ein Band aus und binden es um den Hals des Vogels, dann binden Sie die Enden zu einer Schleife. Kleben Sie dies fest, um es zu befestigen.

Auf Wunsch können Sie zusätzliche Verzierungen wie Federn oder Glitzer hinzufügen oder die anderen Holzscheiben bemalen, bevor Sie sie ausstellen!

Weitere einfache Osterhandwerke

Wenn Sie mehr Inspiration wünschen oder brauchen, um niedliche kleine Küken-Bastelarbeiten zu kreieren, sehen Sie sich unten einige meiner Favoriten an. Diese sind während der Frühlingsmonate großartig, aber auch ideal für die Osterdekoration. Beginnen Sie bald mit dem Basteln und stellen Sie sicher, dass Sie diese Tutorials für Ihren nächsten Basteltag mit einem Lesezeichen versehen oder ausdrucken!

Ausbeute: 1

Verwandeln Sie Holzscheiben in diese entzückende kleine Holzscheiben-Hähnchen-Osterdekoration! Ein tolles Frühlingshandwerk! Aktive Zeit

15 Minuten Zusätzliche Zeit

15 Minuten Gesamtzeit

30 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

$1 Anmerkungen Malen Sie die Holzscheiben in verschiedenen Farben, damit Ihr Küken einzigartig aussieht.

Abgeschlossene Projektgalerie

Sie können auch alle Holzscheiben bemalen oder beizen, um diesem Hähnchen ein einzigartiges Aussehen zu verleihen.

Ich liebe die Idee, diese in verschiedenen Größen herzustellen, um eine süße kleine Kükenfamilie zu schaffen!