Niedliche Holzscheibe Rentier Ornament

Wenn es um Weihnachten geht, kommen einem ein paar Dinge in den Sinn, und Rentiere gehören dazu. Dieses Rentier-Ornament aus Holzscheiben ist eine großartige Idee, die perfekt zu Ihrem Weihnachtsbaum passt. Dies ist zwar nicht der klassische Rudolph mit roter Nase, aber Sie können ihn so anpassen, wenn Sie möchten! Es ist so einfach, dieses Ornament herzustellen, und jeder wird es lieben, es zu machen und es am Baum hängen zu sehen.

Holzscheibe Rentier Ornament

Das Anfertigen von Schmuck für den Baum kann leicht eine Weihnachtstradition sein. Diese Traditionen schaffen Erinnerungen und glückliche Momente. Die Herstellung dieser Rentier-Ornamente aus Holzscheiben ist so einfach und die Kinder werden sie lieben. Es macht so viel Spaß zu malen, dass die Rentier-Ornamente ein geschätztes Familienandenken sein werden. Wenn Ihnen diese Idee gefällt, möchten Sie vielleicht etwas Ähnliches, aber etwas einfacher für Kinder zu machen. Dieses Holzscheiben-Rentier mit Zweigen ist eine weitere super süße Idee, die die Kleinen leicht machen können.

Wenn es um lustiges und einfaches Basteln geht, ist dieses Holzscheiben-Ornament so eine Freude zu machen, dass Sie etwas für jeden machen wollen. Verschenken Sie sie und hängen Sie sie an Ihren Baum. Machen Sie einen oder 10, damit Sie einen für jedes Rentier des Weihnachtsmanns haben!

Wo bekomme ich Holzscheiben her?

Manche Leute haben viele Äste herum, aus denen sie ihre eigenen Holzscheiben machen können. Viele Menschen tun dies jedoch nicht. Es gibt Möglichkeiten, Holzscheiben zu bekommen, auch wenn Sie keine in der Nähe haben.

Sie können Holzscheiben online bei Orten wie Etsy oder sogar bei Amazon kaufen. Einige Geschäfte, wie Handwerksläden oder große Kaufhäuser, verkaufen sogar Holzscheiben im Handwerksbereich. Hobby Lobby, Michael’s und Walmart haben diese fast immer in verschiedenen Größen zu einem günstigen Preis auf Lager.

Wie kann ich das Rentiergesicht erstellen?

Wie Sie das Gesicht machen, hängt davon ab, wer das Rentier macht. Wenn Sie ein professionelleres oder klassisch aussehendes Rentier-Ornament aus Holzscheiben herstellen möchten, sollten Sie es bemalen.

Wenn Kinder dieses Ornament herstellen, können sie das Gesicht zeichnen oder Papier oder Schaumstoff auf die Holzscheibe kleben, um das Gesicht zu erstellen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Umrisse des Gesichts des Rentiers zu zeichnen und die Kinder es malen zu lassen.

Ich habe meine freihändig mit normaler Bastelfarbe gemacht, aber Sie können damit beginnen, das Design mit einem Bleistift nachzuzeichnen, bevor Sie es mit Marker, Farbe, Farbstift oder Papier- oder Filzstreifen ausfüllen und anbringen.

Kann ich dies für andere Dekorationen verwenden?

Dieses Rentier-Ornament aus Holzscheiben muss nicht nur für einen Weihnachtsbaum sein. Es kann zur Dekoration rund ums Haus verwendet werden. Hängen Sie das Ornament an die Wand, in die Torbögen oder einfach überall.

Wenn Sie ein Herzstück herstellen, würde dieses Rentier-Ornament aus Holzscheiben in der Mitte großartig aussehen.

Befestigen Sie es an einer Kerze oder ähnlichem, um das Rentier hervorzuheben.

Es kann auch für Kränze verwendet werden. Dies kann die perfekte Ergänzung zu einem rustikalen Kranz oder einem Bio-Tannenkranz sein.

Fügen Sie ein bisschen Stoff, Schnur, Band, Bast oder einen Pfeifenreiniger auf der Rückseite hinzu und binden Sie es als lustiges Gedeck um Ihre Serviette.

Schreiben Sie die Namen Ihrer Gäste auf die Rückseite und verwenden Sie sie als Ortsnamenkarte.

Ersetzen Sie Schleifen und Bänder damit auf einem Geschenk als Dekoration.

Sie können es sogar alleine verschenken oder in einen Geschenkkorb stecken. Es ist ein großartiges einfaches Geschenk, das Sie zusammen mit Bargeld oder einer Geschenkkarte mitnehmen können, wenn Sie ein begrenztes Budget haben. Sie können sogar in großen Mengen hergestellt und als etwas verwendet werden, das Sie auf Handwerksmessen für ein bisschen zusätzliches Einkommen verkaufen!

Vorräte werden gebraucht

Diese Liste mit Zubehör ist praktisch, um Ihre eigenen zu erstellen, aber Sie können sie mit Filz, Schaumstoffpapier, Bastelpapier oder was auch immer Sie gerade zur Hand haben, anpassen. Sie können Heißkleber auch leicht durch klebrigen Bastelkleber oder sogar Sekundenkleber ersetzen, um Gegenstände an Ort und Stelle zu halten.

Wie erstelle ich ein Rentier-Ornament aus Holzscheiben?

Malen Sie mit brauner Bastelfarbe ein gebogenes Dreieck mit der Spitze nach unten und enden Sie am unteren Rand der Holzscheibe.

Füllen Sie das braune Gesicht mit Farbe aus und lassen Sie die unteren Seiten der Scheibe frei.

Malen Sie auf den beiden leeren Flächen auf jeder Seite mit hellbrauner oder cremefarbener Farbe.

Zum Trocknen beiseite stellen.

Zwei Ohrformen aus dunkelbraunem Papier nachzeichnen und ausschneiden.

Verwenden Sie diese, um zwei hellbraune oder cremefarbene Formen nachzuzeichnen und auszuschneiden, die etwas kleiner als das dunkle Braun sind.

Kleben Sie das Licht auf die dunkelbraunen Ohren.

Als nächstes kleben Sie die Ohren in einem leicht außermittigen Winkel auf die Ober- und Rückseite der Holzscheibe, sodass sie mehr an den Seiten als an der Oberseite sind.

Umranden Sie das dunkle Braun auf dem Gesicht mit einem weißen Lackstift.

Verwenden Sie einen schwarzen Farbstift oder Marker, um auf beiden Seiten kleine Rundungen zu erstellen, um dem Rentiergesicht Augen und Wimpern zu verleihen.

Verwenden Sie dann den schwarzen Marker oder Stift, um die runde schwarze Nase auf die Unterseite des dunkelbraunen Punkts des Gesichts zu zeichnen.

Schneiden Sie zum Schluss ein Stück Schnur ab und schleifen Sie es, dann kleben Sie es zum Aufhängen auf die Rückseite des Ornaments.

Setzen Sie zusätzliche Akzente wie Rosa auf die Wangen, bevor Sie sie an den Baum hängen.

Mehr Rentierhandwerk

Rentiere sind ein großer Teil der Dekoration zur Weihnachtszeit. Unten sind einige meiner Lieblingshandwerke mit Rentieren und insbesondere mit Rudolph. Fügen Sie diese dieses Jahr Ihrer Bastelliste für Weihnachtsdekorationen hinzu. Es gibt unzählige Ideen auf dieser Liste, darunter Ornamente, Girlanden und mehr. Sie sind eine perfekte Ergänzung zu Ihren Dekorationen, also stellen Sie sicher, dass Sie ein Lesezeichen setzen, die Tutorials ausdrucken oder sie auf Pinterest pinnen, um sie bald zu machen.

Ausbeute: 1

Dieses entzückende bemalte Rentier-Ornament aus Holz ist eine tolle Ergänzung für Ihren Weihnachtsbaum! Aktive Zeit

15 Minuten Zusätzliche Zeit

30 Minuten Gesamtzeit

45 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

Fügen Sie eine rote Nase hinzu, damit dies mehr wie Rudolph aussieht!

Abgeschlossene Projektgalerie

Verwenden Sie dies als Vorlage, um andere Tiergesichter zu erstellen, die Sie anpassen können, um dieses Jahr an Ihrem Baum zu hängen.

Ersetzen Sie die Nase durch einen schwarzen oder roten Pom Pom für einen 3D-Look auf Ihrem Ornament.