Niedersächsische Landtagswahl: SPD-Bonus, weil (nd-aktuell.de)

Olaf Scholz kann Stephan Weil danken. Foto: AFP/Axel Heimken

Aus einer Landtagswahl bundespolitische Schlüsse zu ziehen, ist eine Gratwanderung – das gilt auch für Niedersachsen. Regionale Themen, starke Kandidaten, ein Amtsinhaberbonus können einen Unterschied machen, wie eine Partei im Vergleich zum landesweiten Trend abschneidet. Ministerpräsident Stephan Weil hieß am Sonntag der SPD-Bonus. Seine norddeutsche Gelassenheit kommt in unruhigen Zeiten gut an. Die westdeutsche Sozialdemokratie, die in Umfragen unter 20 Prozent dümpelt, sollte ein großes Dankeschön nach Hannover schicken.

Doch trotz des insgesamt ordentlichen Ergebnisses in Niedersachsen verlor die SPD einige Wähler. Das gilt erst recht für ihren Koalitionspartner CDU, der einerseits Ampeln attackiert, in Hannover aber mit den Sozialdemokraten koaliert. Die Grünen, die in Niedersachsen – je nach Perspektive – ein starkes Ergebnis einfahren, sich aber gleichzeitig lange mehr erhofft haben, wollen unbedingt in der Regierung mitreden. Der Druck in der Bundesregierung – Stichwort Schluckauf um die Gasabgabe von Wirtschaftsminister Robert Habeck – dürfte auf den letzten Metern Wirkung gezeigt haben. Bei Christian Lindner dürften die Alarmglocken schrillen – seine FDP wird bei der vierten Landtagswahl 2022 abgestraft. Möglich, dass seine Ära als Parteichef nach neun Jahren bald zu Ende ist. Niedersachsen bestätigt, dass die Linkspartei in einer tiefen Krise steckt, obwohl ihr Kernanliegen soziale Gerechtigkeit ist.

Die AfD hingegen feiert ihr Comeback in Westdeutschland, wo es zuletzt schlecht für die Partei aussah. Ihr gelingt es, nicht nur Stammwähler anzusprechen, sondern auch solche, die als „erweiterte potenzielle Wähler“ gelten. Menschen, für die die AfD eine von mehreren Optionen ist. Die Demokraten müssen viel größere Anstrengungen unternehmen, um zu dieser Gruppe zu gelangen.