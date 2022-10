Niedersachsenwahl im Ticker: SPD gewinnt klar – FDP fliegt aus dem Landtag

In Niedersachsen wurde heute, am 9. Oktober, ein neuer Landtag gewählt. SPD-Ministerpräsident Stephan Weil gewinnt die Wahl klar. Die CDU verliert mehr als fünf Prozent. Die FDP fliegt aus dem Landtag. Alle News zur Niedersachsenwahl im Newsticker.

Vorläufiges Endergebnis SPD: 33,4 Prozent (-3,5) CDU: 28,1 Prozent (-5,5) Grün: 14,5 Prozent (+5,8) AfD: 10,9 Prozent (+4,7) FDP: 4,7 Prozent (-2,8) Links: 2.7 Prozent (-1,9) Sonstiges: 5,6 Prozent (+3,3) Damit verfügen die SPD mit 57 und die Grünen mit 24 Sitzen zusammen über die absolute Mehrheit. Die CDU kommt auf 47 Sitze, gefolgt von der AfD mit 18 Sitzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent. 2017 waren es noch 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Die Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen ist im Vergleich zu 2017 gesunken Montag, 10. Oktober, 00:17 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben weniger Wähler ihre Stimme abgegeben als 2017. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent, wie das am späten Sonntagabend im Internet veröffentlichte vorläufige Ergebnis zeigt. Fünf Jahre zuvor hatte der Wert noch bei 63,1 Prozent gelegen – nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Welchen Anteil der Briefwähler an der Wahlbeteiligung auf die Briefwähler entfiel, zeigte das vorläufige Ergebnis nicht. Der bisher höchste Wert lag 1974 bei 84,4 Prozent, der niedrigste wurde 2008 mit 57,1 Prozent gefunden. SPD gewinnt bei Niedersachsen-Wahl klar – Grüne stark – FDP draußen 23.45 Uhr: Die SPD hat die Landtagswahlen in Niedersachsen klar gewonnen. Nach Auszählung aller Wahlkreise und Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses am Sonntagabend im Internet erhielten die Sozialdemokraten mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil 33,4 Prozent der Stimmen. Die CDU kam mit 28,1 Prozent auf den zweiten Platz. Es folgen die Grünen mit 14,5 Prozent und die AfD mit 10,9 Prozent. Sowohl die FDP mit 4,7 Prozent als auch die Linke mit 2,7 Prozent verpassen den Einzug in den Landtag in Hannover. Olaf Lies (SPD) gewinnt Direktmandat 23:37 Uhr: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat sein Direktmandat bei der Landtagswahl in Niedersachsen verteidigt. Mit 49,0 Prozent erhielt der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Sonntagabend die meisten Erststimmen im Wahlkreis 70 – Friesland. Bei der Landtagswahl 2017 gewann Lies das Direktmandat mit 54,2 Prozent. Lies ist seit 2008 Landtagsabgeordneter. Von 2013 bis 2017 war er Wirtschaftsminister und seit 2017 Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Der Friesländer ist verheiratet und hat zwei Kinder. CDU-Spitzenkandidat Althusmann bekommt Direktmandat 23:32 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat seinen Wahlkreis in Seevetal direkt gewonnen. Er erhielt 38 Prozent der Stimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Homepage veröffentlichte. Seine SPD-Gegnerin Sabine Schulz-Rakowski kam auf 27,6 Prozent. Althusmann ist seit 2017 Landtagsabgeordneter und war von 1994 bis 2009 auch Landtagsabgeordneter. Ministerpräsident Weil bekommt ein Direktmandat im Wahlkreis 23:27 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil hat sein Direktmandat bei der Landtagswahl in Niedersachsen verteidigt. Weil gewann den Wahlkreis 24 Hannover-Buchholz deutlich vor seinen Kontrahenten mit 44,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Homepage mitteilte. Bei der Landtagswahl 2017 gewann der SPD-Politiker das Direktmandat mit 47,5 Prozent. Weil ist seit 2013 Mitglied des niedersächsischen Landtages und ebenso lange Ministerpräsident des Landes. Grüne gewinnen erstmals mehrere Direktmandate in Niedersachsen 23:20 Uhr: Erstmals in Niedersachsen gewannen die Grünen bei einer Landtagswahl mehrere Direktmandate. Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg gewann den Wahlkreis Hannover-Mitte mit 35,5 Prozent der Erststimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Homepage veröffentlichte. In der Stadt Göttingen setzte sich Marie-Christine Kollenrott mit 35,2 Prozent der Erststimmen durch. In Lüneburg erhielt Pascal Mennen 30,0 Prozent der Erststimmen für einen knappen Erfolg. Auch bei den Zweitstimmen legten die Grünen den Hochrechnungen zufolge deutlich zu und landeten nach Auszählung von 83 von 87 Wahlkreisen bei 14,6 Prozent. Ihren bisherigen Rekord hatte die Partei 2013 mit 13,7 Prozent erzielt. Althusmann will nach Wahlniederlage zurücktreten 19:06 Uhr: Nach der Niederlage bei der Niedersachsenwahl hat der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Bernd Althusmann seinen Rücktritt erklärt. Das sagte der Wahlverlierer in der ARD. Er will nach den Herbstferien einen Landesparteitag einberufen und dort seinen Nachfolger wählen lassen. Erste Prognose um 18 Uhr: SPD liegt deutlich vor CDU – FDP muss zittern

18 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen wurde die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil erneut stärkste Partei. Laut den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF liegen die Sozialdemokraten trotz Verlusten vor der CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann. Das ist die erste Prognose laut ARD: SPD: 33,5 Prozent (-3,4)

CDU: 27.5 Prozent (-6,1)

Grün: 14,0 Prozent (+5,3)

AfD: 11,5 Prozent (+5,3)

FDP: 5,0 Prozent (-2,5)

Links: 2,5 Prozent (-2,1)

Sonstiges: 6,0 Prozent (+3,6) Rot-Grün hätte eine Mehrheit.



17.30 Uhr: Kurz vor der ersten Prognose nach Schließung der Wahllokale noch einmal das Wahlergebnis 2017 zur Erinnerung: Die SPD (36,9 Prozent) wurde dort stärkste Partei, gefolgt von der CDU (33,6 Prozent), den Grünen (8,7 Prozent), FDP (7,5 Prozent) und AfD (6,2 Prozent). Die Linke verpasste mit 4,6 Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag in Hannover. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,1 Prozent. 17:15 Uhr: Um 16.30 Uhr lag die Beteiligung an der Landtagswahl bei 48,30 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Fünf Jahre zuvor waren es noch 53,38 Prozent gewesen. Spitzenkandidaten wählen – weniger Wähler am Mittag als 2017 13:45 Uhr: Bei bestem Herbstwetter machten sich die Niedersachsen am Sonntag auf den Weg in die Wahllokale. Um 12.30 Uhr lag die Beteiligung an der Landtagswahl bei 24,59 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Fünf Jahre zuvor lag der Wert mit 26,91 Prozent etwas höher. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet Briefwähler, von denen viele noch in diesem Jahr erwartet werden, sind in den Zwischenergebnissen noch nicht enthalten. Fast 6,1 Millionen Menschen dürfen an der Wahl teilnehmen. Bei der Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Der bisher höchste Wert lag bei 84,4 Prozent im Jahr 1974, der niedrigste Wert wurde 2008 mit 57,1 Prozent verzeichnet. Ministerpräsident Stephan Weil hat heute Morgen in Hannover seine Stimme abgegeben. „Wir hoffen auf eine starke Beteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, sagte der SPD-Politiker. Auf die Frage, was er denn nun mache, antwortete er: „Erst einmal werde ich schön frühstücken.“

Herausforderer Bernd Althusmann hatte bereits am Vormittag angestoßen. „Schließlich ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, sodass wir heute Morgen allen Grund zum Feiern hatten“, sagte der CDU-Politiker bei der Abstimmung in Südergellersen. Jetzt geht es darum, das Land in einer schweren Krise stabil zu regieren. „Deshalb hoffe und setze ich auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18 Uhr die stärkste Kraft in Niedersachsen sein will.“

Wahlbeteiligung bislang ähnlich wie 2017

11:01 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben am Sonntagmorgen ähnlich viele Wähler ihre Stimme abgegeben wie vor fünf Jahren. Um 10 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 7,44 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Fünf Jahre zuvor waren es noch 8,21 Prozent gewesen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet Briefwähler, von denen viele noch in diesem Jahr erwartet werden, sind in den Zwischenergebnissen noch nicht enthalten. Fast 6,1 Millionen Menschen dürfen an der Wahl teilnehmen. Bei der Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 63,1 Prozent, nach 59,4 Prozent im Jahr 2013. Der bisher höchste Wert lag bei 84,4 Prozent im Jahr 1974, der niedrigste Wert wurde 2008 mit 57,1 Prozent verzeichnet. Wahllokale sind geöffnet! Was Sie über Wahlen in Niedersachsen wissen müssen Sonntag, 9. Oktober, 8:25 Uhr: Rund 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr kann gewählt werden. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition unter Ministerpräsident Stephan Weil. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, hofft aber auf eine Neuauflage von Rot-Grün. Weil hatte bereits von 2013 bis 2017 ein solches Bündnis geführt. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, schließt eine weitere Große Koalition nicht aus. In den jüngsten Umfragen lag die SPD (31 bis 32 Prozent) knapp vor der CDU (27 bis 30 Prozent), gefolgt von den Grünen (16 bis 19 Prozent). Die AfD (9 bis 11 Prozent) könnte sich auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern, die FDP (5 Prozent) muss um den Verbleib im Landtag in Hannover zittern. Die Linke (3 bis 4 Prozent) lag knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde. Das alles bestimmende Thema im Wahlkampf war die Energiekrise, weshalb die Wahlen in Niedersachsen auch in Berlin mit Spannung verfolgt werden. Vor allem die CDU erklärte die Wahl auch zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Ampelkoalition in der Bundesregierung. Die SPD hat sich im Wahlkampf stark auf die Beliebtheitswerte von Ministerpräsident Weil verlassen. In Umfragen der präferierten Ministerpräsidenten – Weil oder Althusmann – lag der SPD-Mann regelmäßig deutlich vor seinem Herausforderer. Auch dank dieses Amtsbonus sind die Umfragewerte der SPD in Niedersachsen deutlich besser als in der Bundesregierung. Doch wenige Tage vor der Wahl musste Weil einen Rückschlag hinnehmen, als er ergebnislos einen Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise leitete – Wasser auf die Mühlen der CDU, die der Bundesregierung um Bundeskanzler Olaf Scholz vorwirft (SPD), keinen klaren Plan zu haben, um Energieprobleme anzugehen. Bei der Landtagswahl 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft, gefolgt von der CDU (33,6 Prozent), den Grünen (8,7 Prozent), der FDP (7,5 Prozent) und der AfD (6,2 Prozent). . Die Linke verpasste mit 4,6 Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag in Hannover. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,1 Prozent. Unklar ist, ob die Sorge vor steigenden Preisen die Wähler diesmal besonders motivieren wird, zur Wahlurne zu gehen, oder ob sie daran gehindert werden. Allerdings wird mit einem höheren Briefwahlanteil als bei den vergangenen Landtagswahlen gerechnet. Der Landtag wird für fünf Jahre gewählt. Ältere Meldungen zur Niedersachsenwahl lesen Sie auf der nächsten Seite

