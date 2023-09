Hannover. Obwohl die Gasspeicher derzeit nahezu voll sind, schließt Niedersachsen eine Verknappung im kommenden Winter nicht aus. „Die Lagerbestände liegen derzeit bei fast 94 Prozent. „Da liegen wir voll im Zeitplan“, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies dieser Redaktion. Ob das für einen harten Winter ausreicht, kann aber niemand verlässlich vorhersagen. „Ich warne davor, gelassen mit der Situation umzugehen“, sagt der SPD-Politiker.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Mangelnde Gaslieferungen aus Russland hatten im vergangenen Winter zu einer Verknappung der Gaslieferungen und erhöhten Preisen geführt. Die Ausgangslage sei dank der Terminals für Flüssigerdgas (LNG) besser als im vergangenen Jahr, sagte Lies. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der letzte Winter kurz und mild war. „Aber wenn der Winter hart und kalt ist, kann das zu einer besorgniserregenden Situation führen.“ Lies fordert daher weiterhin einen schonenden Umgang mit der Ressource Gas. „Ich hoffe, dass uns in der nächsten Wintersaison eine Situation erspart bleibt, in der wir uns entscheiden müssen, wo wir zuerst abschalten.“

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergrundinformationen durch Energiekrise und Inflation – jeden Mittwoch.

Lechner: Rohrleitungen und Speicher notwendig

Auch der CDU-Fraktionschef im Landtag, Sebastian Lechner, warnte vor möglichen Problemen bei der Gasversorgung. „Mit Blick auf die Versorgungssicherheit in Deutschland im kommenden Winter und darüber hinaus brauchen wir nicht nur volle Gasspeicher, sondern auch ausreichende Speicher- und Landekapazitäten für LNG“, sagte Lechner dieser Zeitung. Daher müssten Bund und Länder weiterhin zügig in die für LNG erforderliche Infrastruktur investieren. „Dazu gehören neben Pipelines auch Speicher.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Reicht das Gas? Ein wichtiger Baustein ist der schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven. © Quelle: Michael Sohn

Die Bundesnetzagentur rief die Verbraucher dazu auf, auch im kommenden Winter Strom und Gas zu sparen. „Für Hausbesitzer und Mieter ist es wichtig, sich bestmöglich auf den Winter vorzubereiten“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Müller wies darauf hin, dass Russland weiterhin Gas an europäische Länder liefere. „Wenn diese Lieferungen gestoppt würden, müsste Südosteuropa auch aus anderen Quellen beliefert werden.“ Deutschland würde dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Energiepreise sind weiterhin gedeckelt

Die Chefin der Verbraucherzentrale des Bundes, Ramona Pop, forderte von der Bundesregierung, „dass die Energiepreisbremsen bis mindestens Ostern 2024 verlängert werden“. Dies sei notwendig, um die Verbraucher zu schützen, falls die Energiepreise im Winter „wieder stark steigen“. Nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen beschloss die Bundesregierung, die Energiepreise für Gas und Strom zu bremsen. Für Privathaushalte und Unternehmen wurden die Preise gedeckelt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auf Flüssigerdgas-Terminals setzen: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies warnt davor, zu entspannt in den Winter zu starten. © Quelle: Markus Scholz

Lies betonte, dass Niedersachsen einen großen Beitrag zur Gasversorgung in Deutschland leiste. „Mit dem LNG-Terminal in Wilhelmshaven haben wir Deutschlands bisher einzigen voll ausgelasteten LNG-Investor“, sagte der SPD-Politiker. „Hier haben wir gezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung für die Energiesicherheit Deutschlands zu übernehmen.“ Wilhelmshaven importiert derzeit rund sieben Milliarden Kubikmeter Gas, fast ein Zehntel des deutschen Gasverbrauchs. Das Flüssigerdgas-Terminal in Stade soll einen ähnlichen Beitrag leisten und noch in diesem Jahr in Betrieb gehen können.

LNG aus Russland?

Angesichts der angeblichen Verdoppelung der russischen Flüssiggasexporte will der Wirtschaftsminister nicht ausschließen, dass weiterhin Gas aus Russland über Zwischenhändler nach Deutschland gelangt. „Importeure wie Uniper versichern uns, dass sie kein russisches LNG importieren werden“, sagte Lies. „Aber für Gasmoleküle gibt es keinen Herkunftsnachweis.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.