Der ukrainische Präsident Wolodymyr traf Premierminister Mark Rutte in den Niederlanden, nachdem die USA den Transfer niederländischer und dänischer F-16-Kampfflugzeuge für die ukrainische Luftwaffe genehmigt hatten.

Sowohl Dänemark als auch die Niederlande bestätigten am Sonntag, dass die Überstellung der Flugzeuge erfolgen würde, wenn die Bedingungen stimmen.

„Heute können wir bekannt geben, dass die Niederlande und Dänemark sich zum Transfer von F-16-Flugzeugen an die Ukraine und die ukrainische Luftwaffe verpflichten, einschließlich der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und anderen Partnern, sobald die Bedingungen für einen solchen Transfer erfüllt sind“, sagte Rutte .

Auch das dänische Außenministerium bekräftigte die Entsendung der Jets.

Die Bestätigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ukrainische Piloten mit der Ausbildung zum Bedienen von F-16-Kampfflugzeugen beginnen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksiy Danilov wird dieser Prozess voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern.

Rutte sagte, dass die Niederlande insgesamt über 42 F-16 verfügen, obwohl noch nicht klar ist, wie viele gespendet werden.

Die Ukraine sagt, sie brauche die Flugzeuge, um der russischen Luftüberlegenheit entgegenzuwirken und besetzte Gebiete zurückzuerobern.

Unterdessen seien in Russland fünf Menschen verletzt worden, als eine Drohne einen Bahnhof in Kursk traf, sagte der Regionalgouverneur. Es war einer von drei Drohnenangriffen, die am Sonntag in Russland gemeldet wurden.

