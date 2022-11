Niederlande Versenken Sie Senegal mit 2:0, während Cody Gakpo und Davy Klaassen zuschlagen

Die Niederlande überraschten Senegal mit zwei schnellen Toren in der zweiten Halbzeit ihres Auftaktspiels in Doha am Montag.

Den Niederländern gelang es, in einem hart umkämpften Spiel als Sieger hervorzugehen, während ihre afrikanischen Kollegen über 90 Minuten Widerstandsfähigkeit zeigten.

LESEN SIE AUCH| Höhepunkte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022, Tag 2: England besiegt den Iran; Niederlande schlagen Senegal; USA, Wales teilen Beute

Cody Gakpo traf gegen Ende der Spielzeit, während der eingewechselte Davy Klaassen den zweiten Treffer in der Nachspielzeit erzielte, um Senegal im Eröffnungsspiel der WM-Gruppe A im Al-Thumama-Stadion mit 2:0 zu besiegen.

Die beiden Mannschaften hatten bis spät im Spiel Mühe, die Sackgasse zu überwinden, wobei die Niederländer mit mehreren Torversuchen kein Tor erzielten.

„Es war ein schwieriges Spiel und wir waren nicht vorsichtig mit dem Ball … Ich denke, wir können viel besser werden, aber der Sieg gibt uns natürlich ein gutes Gefühl. Wir waren eindeutig auf der Suche nach einem Tor und haben es schließlich geschafft“, sagte Gakpo nach dem Spiel.

Die Niederlande treffen in ihrem zweiten Spiel am 25. November auf Ecuador, während Senegal am selben Tag auf Katar spielt.

