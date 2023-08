Niederlande stehen nach 2:0 tegen Südafrika im WM-Viertelfinale – Fußball

FIFA Fußball Women WM 2023, Eight-final, Niederlande – Südafrika Jill Roord Niederlande, 06, Jackie Groenen Niederlande, 14, Victoria Pelova Niederlande, 17, Esmee Brugts Niederlande, 22, Lieke Martens Niederlande, 11 jubeln over de VAR nicht gegebene Tor , AUS , Niederlande vs Suedafrika, FIFA Frauen Fussball Weltmeisterschaft Australien 2023, Achtelfinale, 06.08.2023 AUS, Niederlande vs Suedafrika-, FIFA Frauen Fussball Weltmeisterschaft Australien 2023, Achtelfinale, 06.08.2023 Sydney *** Jill Roord Nederland, 06 , Jackie Groenen Nederland, 14, Victoria Pelova Nederland, 17, Esmee Brugts Nederland, 22, Lieke Martens Nederland, 11 juichen voor doelpunt afgekeurd door VAR, AUS, Nederland vs Zuid-Afrika, FIFA Womens World Cup Australia 2023, Ronde van 16, 06 08 2023 AUS , Nederland vs Zuid-Afrika , FIFA Wereldbeker Dames Australië 2023, Ronde van 16, 06 08 2023 Sydney Copyright: xEibner-Pressefoto/Memmlerx EP_MMR