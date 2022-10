Niederlande: Betreibt China illegale „Polizeizentren“?

Stand: 26.10.2022 15:19 Uhr

Verfolgt China seine eigenen Bürger auf fremdem Boden? Niederländische Behörden ermitteln gegen zwei chinesische „Posten“, die angeblich diplomatische Hilfe anbieten – laut Medienberichten aber Druck auf Dissidenten ausüben.

Niederländische Behörden untersuchen, ob Chinas Regierung in Rotterdam und Amsterdam illegale „Polizeizentren“ betreibt, um Dissidenten zu überwachen. Wie das Außenministerium in Den Haag mitteilte, wurden entsprechende Ermittlungen zu den „Aktivitäten der sogenannten Polizeizentralen“ eingeleitet. Niederländische Medien berichteten von zwei chinesischen „Posten“ in den beiden niederländischen Großstädten, die angeblich diplomatische Hilfe anbieten, aber nicht bei der niederländischen Regierung registriert sind.

Tatsächlich werden diese Postings unter anderem dazu benutzt, politische Gegner zum Schweigen zu bringen, berichteten der Fernsehsender RTL und die investigative Website Follow the Money unter Berufung auf einen in den Niederlanden lebenden chinesischen Dissidenten.

RTL interviewte Wang Jingyu, einen chinesischen Dissidenten in den Niederlanden. Vertreter eines solchen chinesischen Büros in Rotterdam hätten versucht, ihn unter Druck zu setzen. Ziel war es, ihn im Rahmen einer umfassenderen „Belästigungskampagne“ zur Rückkehr nach China zu bewegen.

China weist Vorwürfe zurück

Das Büro in Amsterdam soll 2018 eröffnet worden sein. Eine solche Außenstelle der chinesischen Polizei befindet sich seit Anfang 2022 in Rotterdam in einer unscheinbaren Wohnung. Berichten zufolge unterhält China solche Büros auch in mehreren anderen Ländern.

Eine im September veröffentlichte Studie der in Madrid ansässigen Menschenrechtsgruppe Safeguard Defenders ergab, dass chinesische Strafverfolgungsbehörden Büros in 21 Ländern eingerichtet haben und diese nutzen, um politische Ziele im Ausland voranzutreiben.

Das chinesische Außenministerium wies die Berichte laut der Nachrichtenagentur AFP als „völlig falsch“ zurück. Die „Service-Stationen“ dienten dazu, Bürgern im Ausland zu helfen, beispielsweise bei der Verlängerung ihres Führerscheins.

„Nie auf diplomatischem Weg informiert“

„Wir untersuchen jetzt als Ministerium, was mit den Zentren los ist, und wenn wir mehr Informationen darüber haben, können wir die geeigneten Maßnahmen festlegen“, sagte die Sprecherin des niederländischen Außenministeriums, Maxime Hovenkamp. „Es stimmt, dass uns die chinesische Regierung nie auf diplomatischem Weg über die Zentren informiert hat, sie also von vornherein illegal sind.“

Die Büros sollen auch der chinesischen Polizei die Arbeit im Ausland ermöglichen und Informationen sammeln.