Fangio, Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton: Die Liste der Formel-1-Dominatoren ist lang, und auch Max Verstappen dringt in diese Ränge vor. Vor dem Heimrennen seines Red-Bull-Teams gibt es Bilder einer seltenen Niederlage des Niederländers. Allerdings weit weg von den Rennstrecken.

Ist Max Verstappen unschlagbar? Willst du mich verarschen? Ist das Ihr Ernst, wenn Sie das sagen? Der Dominator der Formel 1 bekam zuletzt gegen Yuki Tsunoda einen harten Schlag und wurde von den Japanern sekundenlang weggekocht. Okay, es war ein Monster-Truck-Rennen in einem Tagebau, und Verstappens Red Bull-Team verteilte freudig das Videomaterial der Scherzfahrt. Schauen Sie, er ist nur ein normaler Rennfahrer. Das ist nicht mehr Max Emilian Verstappen in seinem gewohnten Arbeitsumfeld. Seine fahrerischen Fähigkeiten gepaart mit der Überlegenheit des RB 19 verblüfften den Rest der Formel 1 und brachten ihn nicht selten zur Verzweiflung.

Wer oder was sollte ein weiterer Sieg für den Niederländer beim Red Bull-Heimrennen in Spielberg sein? (15 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) im Weg sein? Viermal hat Verstappen in der Steiermark gewonnen, nirgendwo war er erfolgreicher. Sein Team gewann saisonübergreifend die letzten neun Rennen, Verstappen sieben davon, und bei den letzten drei Grands Prix führte er von der ersten bis zur letzten Runde.

Sollte man vor dieser Überlegenheit kapitulieren oder sich gratulieren? Wahrscheinlich Letzteres. Schließlich ist Verstappen nicht der erste Dominator in 74 Jahren Formel 1. Ob Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton – sie alle hatten ihre Jahre, in denen die Siege wie im Flug zu fliegen schienen.

Verstappen schafft die 100 zu früh

Und doch scheint sich Verstappen von vielen dieser Überflieger abzuheben. Das sagt zumindest Gerhard Berger. „Ich wurde tausendmal gefragt: Ist der eine oder andere Fahrer so gut wie Senna? Ich habe immer nein gesagt“, erklärte Österreichs ehemaliger Formel-1-Star bei ServusTV, „aber mit Max gibt es zum ersten Mal einen, den ich.“ auf eine Ebene bringen. Auch Schumachers früherer Erzrivale Damon Hill verbeugt sich, Verstappen sei „erstaunlich“, er sei „unglaublich talentiert und habe Fähigkeiten, die Angst machen und beunruhigen“.

Verstappen hat Talent in Hülle und Fülle, gefördert von seinem Vater Jos, der ihn im Kindergartenalter in Karts steckte und den Rohdiamanten akribisch polierte. Mit gerade einmal 25 Jahren hat Max Verstappen bereits Erfahrung aus 171 Formel-1-Rennen und 41 Siegen, davon 21 allein in den letzten 15 Monaten.

Rennen zu gewinnen „wird nie langweilig, es ist besser als alles andere“, sagt Verstappen. Und so übertreibt er manchmal sogar – zum Leidwesen der PR-Abteilung von Red Bull. Motorsportberater Helmut Marko verriet, dass man sich für das Heimrennen in Spielberg den 100. Sieg des Teams in der Formel 1 gewünscht hätte. Doch Verstappen machte Mitte Juni in Kanada die Hundert perfekt. „Was du hast, das hast du“, sagte Marko mit einem Lächeln. Ein Satz, der auch von Verstappen stammen könnte.