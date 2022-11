Niederlage bei Kommunalwahlen: Taiwans Präsident gibt Parteiführung ab

Stand: 27.11.2022 4:18 Uhr

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen trat nach verlorenen Kommunalwahlen als Vorsitzende ihrer Partei zurück. Die Demokratische Fortschrittspartei hatte in vielen Teilen des Landes die Mehrheit verloren.

Der Sieger des Abends feuert seine Fans in Jeans und elegantem Langarmshirt an. Chiang Wan-an bedankt sich bei seinen Unterstützern. Der smarte Politiker der oppositionellen rechtskonservativen Kuomintang, kurz KMT, hat in Taiwans Hauptstadt Taipeh die Mehrheit errungen. Chiang soll ein Ururenkel des ehemaligen Diktators Chiang Kai-shek sein, der 1949 nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die chinesischen Kommunisten nach Taiwan kam.



Die KMT gilt als pro-chinesisch und hat ihre Macht bei Kommunalwahlen behauptet und sogar ausgebaut. Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) von Präsidentin Tsai Ing-wen erlitt schwere Verluste.

Tsai zog daraus die direkten Konsequenzen: „Ich muss alle Verantwortung übernehmen und trete daher mit sofortiger Wirkung vom Parteivorsitz der Demokratischen Fortschrittspartei zurück. Obwohl die Zentralregierung sehr fleißig war, müssen wir im Hinblick auf viele Dinge nachdenken.“ ein solches Ergebnis“, sagte Tsai. „Wir waren nicht in der Lage, die derzeitige Zusammensetzung der lokalen Regierung zu durchbrechen. Es zeigt, dass wir noch viel zu tun haben, wenn es darum geht, Gemeinden zu führen und die Erwartungen der Menschen zu erfüllen.“

Die Demokraten konnten nur den Südwesten des Landes für sich gewinnen, der Rest des Landes ging fast ausschließlich an die Opposition. Im Vergleich zu den letzten Kommunalwahlen vor vier Jahren konnte die KMT Zuwächse verbuchen, war aber schon damals die stärkste Kraft.

„Demokratie ist Taiwans höchstes Gut“

Wegen der Wahlniederlage hatte auch Taiwans Premierminister Su seinen Rücktritt angeboten. Der Präsident wies dies jedoch zurück und zeigte sich stattdessen vorausschauend: „Wir haben keine Zeit, uns zu entschuldigen. Wir sind gefallen, aber wir werden wieder aufstehen. Wir werden unsere Köpfe heben und in die Zukunft blicken wurde durch unzählige Wahlen und die Bemühungen von Generationen erreicht. Im politischen Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer, aber egal, wer bei Wahlen gewinnt oder verliert, am Ende wird immer das Volk gewinnen.“

Das Verhältnis zu China spielte bei den Kommunalwahlen keine Rolle, stattdessen standen lokale Themen wie die stark unter der Pandemie gelittene Wirtschaft auf dem Spiel.

Experten zufolge wird der Wahlausgang die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024, bei denen Amtsinhaberin Tsai Ing-wen nicht mehr antreten wird, nicht beeinflussen. Beim letzten Mal war es ähnlich: Die Demokraten verloren bei den Regionalwahlen, gewannen aber die Präsidentschaftswahl durch einen Erdrutschsieg.