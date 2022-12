Niederländischer Torhüter vor Argentinien-Clash

Andries Noppert ist bereit, gegen Lionel Messi anzutreten, wenn der argentinische Star im WM-Viertelfinalspiel am Freitag einen Elfmeter schießt.

„Er ist genauso wie wir. Er ist ein Mensch“, sagte der niederländische Torhüter am Mittwoch.

Messi hat unter seinen 94 Länderspieltoren 21 Tore in 26 Elfmeterversuchen für Argentinien erzielt. Er verwandelte seinen Elfmeter, um Argentinien bei der 1: 2-Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien in Führung zu bringen, und konnte dann seinen Elfmeter vom polnischen Torhüter Wojciech Szczesny parieren, als Argentinien mit 2: 0 gewann und das Achtelfinale erreichte.

Der 6-Fuß-8 Noppert wurde am Ende der Saison 2019/20 vom niederländischen Zweitligisten Dordrecht entlassen, wechselte im Januar 2021 zu den Go Ahead Eagles aus der obersten Liga und wechselte in dieser Saison nach Heerenveen.

„Es geht um den Moment“, sagte Noppert. „Er kann auch verfehlen, und wir sehen es am Anfang dieses Turniers.“

Der 28-jährige Noppert stand beim 2:0-Auftaktsieg gegen Senegal im Tor, der zweite niederländische Spieler, der sein internationales Debüt bei einer Weltmeisterschaft gab, und der erste seit Mittelfeldspieler Dick Schoenaker im Jahr 1978.

Noppert hat in vier Spielen zwei Tore zugelassen und 15 von 17 Torschüssen gehalten, eine 88,2-prozentige Parade, die die zweitbeste des Turniers hinter dem tunesischen Torhüter Aimen Dahmen ist, der neun von zehn hielt.

„Er hat eine offene Persönlichkeit. Er ist ziemlich direkt und offen“, sagte der niederländische Trainer Louis van Gaal nach dem Auftakt durch einen Übersetzer. „Seine Qualität ist, dass er Bälle stoppen kann, und das musste er heute dreimal tun, und er hat es perfekt gemacht.“

Wenn die Niederlande an Argentinien vorbeikommen, trifft das Team am Dienstag im Halbfinale auf Kroatien oder Brasilien. Im Halbfinalspiel am nächsten Tag trifft der Sieger Marokko-Portugal entweder auf England oder Titelverteidiger Frankreich.

Virgil van Dijk, ein 31-jähriger Verteidiger, der 2020 und 21 Mitglied des All-Star-Teams der FIFPro-Welt war, sagte, die Niederländer müssten sich darauf vorbereiten, nicht nur gegen Messi zu spielen.

„Ich bin natürlich sehr vorsichtig, was Argentinien bringen kann, weil sie eine fantastische Mannschaft sind. Sie sind fantastische Spieler“, sagte Van Dijk. „Also müssen wir in allen Abteilungen sehr gut, sehr gut sein. Darauf müssen wir uns gut vorbereiten und uns darauf einstellen.“

Die Niederlande sind die beste Fußballnation, die nie eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Sie verloren 1974, 1978 und 2010 im Finale. Die Niederländer wurden im Halbfinale 2014 von Argentinien im Elfmeterschießen eliminiert, als Messi den ersten Schusswechsel seiner Nation verwandelte.

„Es gibt Hunger. Es gibt Träume. Wenn man an der Weltmeisterschaft teilnimmt, gehört das Gefühl dazu“, sagte Van Dijk. „Du könntest drei Spiele vom Ruhm entfernt sein.“

