Dilano van ‚t Hoff, ein junges Talent aus den Niederlanden, kam am Samstag bei einem schweren Unfall im belgischen Spa Francorchamps ums Leben.

Der 18-Jährige nahm an einem Junioren-Einsitzerrennen im Rahmen der Formel-Regional-Europameisterschaft teil, das als Rahmenveranstaltung vor den 24 Stunden des Spa-Langstreckenrennens stattfand, das später am Samstagnachmittag begann.

„Alle, die mit den CrowdStrike 24 Hours of Spa in Verbindung stehen, sind erschüttert über die Nachricht, dass der Formel-Regional-EU-Fahrer Dilano van ‚t Hoff bei einem Unfall während des Rennens heute Morgen ums Leben kam“, sagten die Rennorganisatoren in einer Erklärung. „Wir drücken seiner Familie, seinen Freunden und MP Motorsport (van ‚t Hoffs Team) unser tiefstes Beileid aus.“

Wie ist es passiert?

Der Unfall ereignete sich während eines Neustarts des Rennens, bei extrem starkem Regen, schlechter Sicht und dicht gedrängten Autos.

Videoaufnahmen von Zuschauern vor Ort zeigten offenbar, dass van ‚t Hoff zunächst auf der Geraden nach dem Ausgang der berüchtigten Eau Rouge- und Radillon-Kurven in einen relativ harmlosen Unfall verwickelt war.

Der erste Aufprall schien vergleichsweise geringe Schäden am Auto verursacht zu haben, und es war nicht ganz klar, wie es für van ‚t Hoff angefangen hatte, aber er befand sich in der Nähe der Spitze des überfüllten Feldes.

Sein angeschlagenes Auto driftete dann nach dem ersten Aufprall zurück in die Mitte der Strecke, und ein entgegenkommendes Auto näherte sich dem Ende des Feldes – es fuhr mit hoher Geschwindigkeit und wurde wahrscheinlich von den Wasserwolken, die das Feld im starken Regen aufwirbelte, nicht gesehen – prallte direkt gegen die Seite von van ‚t Hoffs Fahrzeug.

Eau Rouge und Radillon haben ein tödliches Erbe

Die Kurvenserie vor dem Unfall am Samstag, bekannt als Eau Rouge und Radillon, besteht aus einem Hochgeschwindigkeits-Knick von links nach rechts und links nach rechts, während man auf der Rennstrecke in den Ardennen im Osten Belgiens einen steilen Hügel erklimmt.

Der Hochgeschwindigkeitsanstieg endet mit einer letzten Links-Rechts-Kurve auf dem Hügelkamm, die dann in eine lange, flache Gerade mündet.

Dieser sich schlängelnde Links-Rechts-Links-Rechts-Knick in Spa Francorchamps ist seit Jahrzehnten ein bekannter und gefürchteter Asphaltabschnitt. Van ‚t Hoffs Sturz begann, als dieser Streckenabschnitt am oberen Ende des Rahmens endete und eine lange Gerade begann Bild: Medien-/Bildallianz DPPI

Das ist der Punkt, an dem der Zwischenfall mit mehreren Autos begann, bei dem van ‚t Hoff letztendlich ums Leben kam.

Der französische Formel-2-Star Anthoine Hubert wurde 2019 unter vergleichbaren Umständen an ungefähr derselben Stelle getötet. Bekanntermaßen wurde auch Stefan Bellof, Deutschlands aufstrebender Formel-1- und Langstrecken-Rennstar der 1980er Jahre, auf diesem Streckenabschnitt getötet.

Bei modernen Maschinen mit besserem Grip als früher wird es wahrscheinlich als weniger furchterregend angesehen, aber insbesondere bei schlechtem Wetter kehren einige der alten Risiken zurück.

Bevor später am Samstag die CrowdStrike 24 Hours of Spa Francorchamps begannen, versammelten sich Organisatoren und Teilnehmer am Eingang zur Kurve, um mit einer Schweigeminute ihre Ehrerbietung zu erweisen.

Beileidsbekundungen, Schweigeminute beim F1-Rennen

Auch die Motorsport-Community sprach schnell ihr Beileid aus.

Am Wochenende des F1-Grand-Prix von Österreich wurde vor einem weiteren Rahmenrennen am Samstag eine Schweigeminute abgehalten, nachdem sich die Nachricht vom Tod van ‚t Hoffs verbreitet hatte. Das MP Motorsport-Team, für das der 18-Jährige an den Start ging, ist an diesem Wochenende auch bei den F2- und F3-Rennen in Österreich im Einsatz.

F1-Fahrer und -Teams, darunter der niederländische Weltmeister Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, McLaren, Ferrari und andere, drückten online ihr Beileid aus.

Und der ehemalige niederländische E-Sport-Weltmeister Jarno Opmeer, der auch im wirklichen Leben Rennen fährt, hat Aufnahmen von ihm und van ‚t Hoff geteilt, die in ihrer Jugend um Positionen im Gokart kämpften.

„Ruhe in Frieden, mein Freund. Mögen wir eines Tages wieder gegeneinander antreten“, sagte er.

