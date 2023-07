Der niederländische König Willem-Alexander hat sich für die historische Beteiligung seines Landes an der Sklaverei und ihre anhaltenden Auswirkungen entschuldigt, während die Niederlande am Samstag eine offizielle Veranstaltung zum 150. Jahrestag des Endes der Sklaverei in den niederländischen Kolonien beginnen.

Der König entschuldigte sich während einer Rede anlässlich des Ereignisses.

„Heute stehe ich hier vor Ihnen als Ihr König und als Teil der Regierung. Heute entschuldige ich mich“, sagte Willem-Alexander.

Tausende Nachkommen der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname und der niederländischen Überseegebiete Aruba, Bonaire und Curacao nehmen an den Feierlichkeiten in Amsterdam teil.

Die Veranstaltung wurde „Keti Koti“ genannt, was auf Sranan Togo, einer in Surinam gesprochenen kreolischen Sprache, „Ketten sprengen“ bedeutet.

Die Niederlande: Sich ihrer kolonialen Vergangenheit stellen Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Königin Maxina und Premierminister Mark Rutte werden voraussichtlich ebenfalls an den Keti Koti-Gedenkfeiern teilnehmen.

Aktivisten hatten in seiner Rede den König aufgefordert, sich für die Einführung der Sklaverei zu entschuldigen.

„Das ist wichtig, vor allem weil die afro-niederländische Gemeinschaft es für wichtig hält“, sagte Linda Nooitmeer, Vorsitzende des Nationalen Instituts für Geschichte und Erbe der niederländischen Sklaverei, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS. „Es ist wichtig für die Aufarbeitung der Geschichte der Sklaverei.“

Im vergangenen Dezember entschuldigte sich Rutte im Namen der niederländischen Regierung für die Sklaverei.

Mehrere niederländische Städte, darunter Amsterdam, entschuldigten sich vor dem Premierminister.

600.000 Menschen wurden im niederländischen Sklavenhandel transportiert

Ab dem 17. Jahrhundert entwickelten sich die Niederlande zu einer der größten Kolonialmächte Europas und waren für etwa 5 % des transatlantischen Sklavenhandels verantwortlich.

Etwa 600.000 Sklaven wurden aus Afrika in Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent transportiert, und viele Javaner und Balinesen wurden versklavt und unter niederländischer Kolonialherrschaft nach Südafrika verschleppt.

Die Niederlande haben die Sklaverei am 1. Juli 1863 offiziell abgeschafft. Sklaven arbeiteten jedoch noch ein weiteres Jahrzehnt auf Plantagen in der niederländischen Karibik, bevor die Abschaffung in die Praxis umgesetzt wurde.

sdi/dj (AFP, dpa)