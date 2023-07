Lokale Medien berichteten, dass die Koalitionsregierung des niederländischen Premierministers Mark Rutte am Freitag nach nur anderthalb Jahren im Amt aufgrund von Maßnahmen zur Eindämmung des Migrantenstroms zusammengebrochen sei.

Rutte, der dienstälteste Staatschef der Niederlande, leitete die Krisengespräche zwischen den vier Koalitionspartnern, konnte jedoch keine Einigung erzielen, berichteten die Sender NOS und RTL sowie die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Es gab keine unmittelbare Stellungnahme von Rutte oder Mitgliedern der Koalition. Sie verließen den Veranstaltungsort der Gespräche in Den Haag nicht sofort, um mit den wartenden Medien zu sprechen.

Worum ging es in dem Streit?

Rutte, der Vorsitzende der Mitte-Rechts-Partei VVD, der größten in der Vier-Parteien-Koalition, wollte nach einem Skandal um überfüllte Asylzentren im vergangenen Jahr die Beschränkungen für die Familienzusammenführung von Asylbewerbern verschärfen.

Er forderte, die Zahl der Angehörigen von Kriegsflüchtlingen, die in die Niederlande einreisen dürfen, auf 200 pro Monat zu begrenzen, und hatte gedroht, die Regierung zu stürzen, falls die Maßnahme nicht umgesetzt werde.

Zwei Juniorpartner, darunter die Christen Unie – eine christdemokratische Partei, die ihre Hauptunterstützung aus dem protestantischen „Bibelgürtel“ in den zentralen Niederlanden bezieht – lehnten den Vorschlag entschieden ab.

Sowohl Christen Unie als auch D66, die linksgerichtete Partei in der Regenbogenkoalition, sahen das Thema als weniger problematisch an als Ruttes VVD.

Auch am Mittwoch und Donnerstag hatten die vier Parteien Krisengespräche geführt, um die wackelige Regierung zu retten, die erst im Januar 2022 ihr Amt antrat.

Die Zahl der Asylanträge in den Niederlanden stieg im vergangenen Jahr um ein Drittel auf über 46.000, und die Regierung hatte prognostiziert, dass sie in diesem Jahr auf über 70.000 ansteigen könnte, was den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2015 übertreffen würde.

Asyl und Migration sind für Rutte ein schwieriges Thema, und das schon seit Jahren aufgrund der Stärke der rechtsextremen Parteien in den Niederlanden, am bekanntesten die von Geert Wilders, und der Bedrohung, die dies für Mitte-Rechts-Parteien wie seine VVD darstellt.

Was passiert als nächstes?

Sollten sich die Berichte über den Rücktritt von Ruttes Regierung als zutreffend erweisen, wäre das wahrscheinlichste Ergebnis Neuwahlen, weit vor dem nächsten geplanten Termin im Jahr 2025.

Es ist auch möglich, dass der König einen anderen politischen Führer bittet, zu versuchen, eine Koalition zu bilden, aber angesichts der parlamentarischen Arithmetik erscheint das höchst unwahrscheinlich.

Die Abstimmung Ende 2021 in den Niederlanden fand eine äußerst breite Streuung statt. Es dauerte anschließend rund neun Monate, bis eine funktionierende Koalition gefunden war.

Ruttes VVD war die stärkste Partei, erhielt jedoch weniger als 22 % der Stimmen. Lediglich zwei weitere Parteien erreichten eine Zustimmungsrate von über 10 %, während nicht weniger als 17 Gruppen mindestens einen Sitz im Repräsentantenhaus gewannen. Praktisch ist nicht klar, welche anderen Koalitionsoptionen es neben der aktuellen gibt.

Im Falle von Neuwahlen würde Rutte hoffen, dass seine Partei aus einer fünften Abstimmung in Folge als stärkste Partei hervorgehen und versuchen könnte, eine neue Koalition zu bilden, möglicherweise mit einer veränderten Landschaft im Parlament. Dies gelang ihm im Jahr 2021, nachdem seine Regierung wegen eines Kinderbetreuungsskandals zurückgetreten war, schnitt jedoch einige Monate später bei den Wahlen am besten ab.

Dies ist eine Eilmeldung, die aktualisiert wird

msh/jcg (Reuters, AP, AFP)