BRÜSSEL – Die Aussicht, dass EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans Brüssel verlässt und in die niederländische Politik zurückkehrt, nahm am Montag zu, als Mitglieder seiner Labour-Partei dafür stimmten, gemeinsam mit den niederländischen Grünen gegen eine bevorstehende Wahl anzutreten.

Die beiden Parteien gaben die Entscheidung nach einer Mitgliederabstimmung bekannt, bei der 87,9 Prozent der Wähler der Labour Party und 91,8 Prozent der Grün-Links-Wähler eine gemeinsame Kampagne unterstützten.

Angesichts der weitgehenden Konvergenz in der Politik besteht die nächste große Frage für die neue Ausrichtung darin, wen sie an die Spitze ihrer Liste setzen werden – und dieser Dominoeffekt könnte Brüssel erreichen. Timmermans, der seit 2019 die Arbeit am europäischen Grünen Deal leitet, erhielt den Preis Vermerke zu Hause und in Brüssel, während niederländische Medien über seine Rückkehr spekulieren.

„Ich unterstütze die Kandidatur von Frans Timmermans, wenn er sich bewirbt“, sagte der hochrangige niederländische Labour-Abgeordnete Mohammed Chahim, der stellvertretender Vorsitzender der Sozialistenfraktion im Europäischen Parlament ist.

Chahim, der sich letzte Woche für die Bewahrung eines wichtigen Naturgesetzes des Green Deal einsetzte, sagte, es liege bei Timmermans, die Kommission zu verlassen, und bei den Parteivorständen, eine Entscheidung zu treffen, fügte aber hinzu: „Wir brauchen auch eine fortschrittliche Führung in den Mitgliedsstaaten.“ Zustände.“

Auch Chahims Kollege Thijs Reuten unterstützte Timmermans.

„Ich stimme zu, dass er ein sehr guter Kandidat wäre, aber er muss diese Entscheidung selbst treffen, und die Partei muss diese Entscheidung auch treffen“, sagte Europaabgeordneter Reuten.

Seit dem Zusammenbruch der niederländischen Koalitionsregierung vor zehn Tagen, in der keine dieser beiden Parteien vertreten war, kursieren Gerüchte, dass Timmermans eine Rückkehr auf die nationale Bühne ins Auge fassen könnte.

Premierminister Mark Rutte berief vorgezogene Neuwahlen für den 22. November ein und kündigte dann an, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde, nachdem er das Land 13 Jahre lang und noch länger als Vorsitzender seiner Volkspartei für Freiheit und Demokratie geführt habe.

Letzte Woche weigerte sich Timmermans, eine Rückkehr in die nationale Politik auszuschließen, wo er die Position des Außenministers erreichte, bevor er 2014 EU-Kommissar wurde.

„Er äußert sich nicht zu den Entwicklungen in den Niederlanden“, schrieb ein Sprecher von Timmermans nach der Ankündigung am Montag an POLITICO.

Der grüne niederländische Europaabgeordnete Bas Eickhout feierte den Schritt und teilte POLITICO per SMS mit: „Wir widersetzen uns dem Strom der weiteren Fragmentierung und zeigen, dass eine stärkere Zusammenarbeit der beste Weg nach vorne ist.“

Laut der POLITICO-Umfrage liegen die Grünen-Linken bei 9 Prozent und die Labour Party bei 7 Prozent. Mit zusammen 16 Prozent wären sie die zweitgrößte Partei nach der aufständischen Farmer-Citizen Movement (BBB).

UMFRAGE ZUM NATIONALEN PARLAMENT DER NIEDERLANDE Weitere Umfragedaten aus ganz Europa finden Sie unter POLITISCH Umfrage der Umfragen.

Hanne Cokelaere trug zur Berichterstattung bei.