TTS-Player überspringen

↵

Lesen Sie den Artikel weiter

Wird Netflix (wieder) teurer? In den Niederlanden gelten ab sofort neue Abonnementpreise. Dies deutet darauf hin, dass sie bald auch uns vorgestellt werden könnten.

Gibt es in mehreren Ländern Netflix Die Abopreise wurden bereits erhöht – etwa in den USA, Großbritannien, Portugal und Argentinien. Jetzt ziehen unsere Nachbarn in den Niederlanden nach.

Das sind die neuen Netflix-Gebühren

Wie das Portal Nu.nl Wie berichtet, soll der Preis für das Standard-Abo mit zwei gleichzeitigen Streams von 13,99 auf 15,99 Euro steigen. Das Premium-Abo mit bis zu vier Streams kostet nun 20,99 statt 18,99 Euro. Offiziell nennt Netflix keine genauen Gründe für die Preiserhöhung. In einer Erklärung hieß es lediglich: „Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich steigern, verlangen wir von ihnen gelegentlich, etwas mehr zu zahlen.“

Mehr zum Thema

Teurere Abos bei uns? Netflix bleibt vage

Für Deutschland gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Der Streamingdienst weist auf Anfrage darauf hin, dass eine Preiserhöhung in einem Land nicht bedeute, dass sich die Gebühren auch in einem anderen Markt entsprechend ändern würden. Ein klares Dementi klingt anders.

Letzte Preiserhöhung im Jahr 2024

Die letzte Erhöhung in Deutschland gab es im April 2024 – damals stieg das Standard-Abo von 12,99 auf 13,99 Euro, das Premium-Abo von 17,99 auf 19,99 Euro.