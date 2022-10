Nie zuvor gab es in Österreich so viele Bewerber wie diesmal für das Amt des Bundespräsidenten

Nach Hochrechnungen des ORF hat Alexander Van der Bellen die Bundespräsidentenwahl in Österreich gewonnen. Der 78-Jährige kommt laut Meinungsforschern auf 55,4 Prozent, die erste Hochrechnung sah ihn bei 54,6 Prozent. Mit dieser absoluten Mehrheit ist eine Stichwahl nicht mehr erforderlich. Der Kandidat der rechten FPÖ, der 60-jährige Walter Rosenkranz, erreichte laut Hochrechnung 18,4 Prozent der Stimmen. Die anderen fünf Kandidaten liegen jeweils im einstelligen Prozentbereich.

Laut Meinungsforschern ist der ehemalige Grünen-Chef Van der Bellen für weitere sechs Jahre gewählt worden. Die Schwankungsbreite der Hochrechnung sei zu gering, um eine entscheidende Veränderung herbeizuführen, hieß es.

Sechs Gegner

Nie zuvor hatten sich so viele Kandidaten für den Posten des Staatsoberhauptes beworben. Allerdings haben die meisten Herausforderer von Van der Bellen bisher wenig Aufmerksamkeit in der Politik erregt. Sie galten von Anfang an als Außenseiter. Dies war eine andere Ausgangslage für die Wahlen 2016. Damals hatte sich der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer im ersten Wahlgang klar gegen Van der Bellen durchgesetzt und unterlag erst in der Stichwahl. Schlagzeilen machte die Wahl auch, weil der zweite Wahlgang wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung auf Anordnung des Verfassungsgerichts wiederholt werden musste.

Der 78-jährige Van der Bellen sieht in seinem ziemlich fortgeschrittenen Alter kein Problem. Das Amt gebe ihm Kraft, sagte er bei der Abstimmung am Sonntag. Van der Bellen war bis auf die rechte FPÖ von allen Fraktionen direkt und indirekt unterstützt worden.

Die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ hatten darauf verzichtet, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Grund war die Tatsache, dass ein Wahlkampf gegen einen Amtsinhaber als aussichtslos gilt – und die Parteien das Geld dafür lieber sparten. Die Medien kritisierten, dass es im Bewerberfeld keine Frauen gebe.