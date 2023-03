Der FC Barcelona is één van de grootste en ruhmreichsten Fußballklubs der Welt. Maar nun droht dem Verein von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen een unangenehmer Vorgang.

Erneut schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Nach Messages zuverlässiger Medien wird die Staatsanwaltschaft in Spain gegen den Fußball-Topklub Anzeigewegen Corruption isstatten. Dat is een bericht onder de Zeitung “El País” und der Staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Justiz des Landes. De Verein von National Torwart Marc-André ter Stegen, de tijd van de Primera División met neun Punkten Vorsprung voor Meister Real Madrid, steht unter Verdacht, in den vergangenen Jahren Schiedsrichter durch Millionenzahlungen beeinflusst zu haben.

Mitte februari heeft de Radiosender “Cadena Ser” enthüllt, dass die Spaanse Justizbehörden bereits for Monaten Ermittlungen Wegen des Suspects der “Korruption zwischen Private Persons” een enkele rol gespeeld. Der Grund: Zwischen 2001 und 2018 soll Barça heeft een aantal schadeclaims van de Schiedsrichter-Ausschusses CTA, José María Enríquez Negreira, verdiende een miljoen euro voor de lopende belastingdienst. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf dpa-Anfrage diese Informationen.

‘Barça heeft Schiedsrichter nog niet gekocht’

Sowohl Vertreter des Vereins as auch Enríquez Negreira räumten die scheftlichen Connectungen onein, bestritten aber den Vorwurf der Korruption. Barça’s aktueller Klubpräsident Joan Laporta zei tegen Wochen in een eerste reactie, er was een vermute hintergründige Motive: “Es ist kein Zufall, dass diese Information gerade jetzt veröffentlicht are, wo es bei Barça gut läuft.” Der Verein habe Beraterdienste in Anspruch genomen. Dat is “in het voetbal bij de grote klubs is normaal”, beter.

Am Dienstag versicherte der Klub-Boss erneut: “Barça heeft Schiedsrichter ook niet gekocht.” Enríquez Negreira war zwischen 1977 and 1992 Schiedsrichter in der eerste Liga Spaniens and anschließend zwischen 1994 and 2018 Vizepräsident of CTA. Im Interview met “Cadena Ser” concrete der 77-jarigen, er was den FC Barcelona als CTA-Vizepräsident bei keiner Entscheidung of Schiedsrichterernennung bevorzugt behandelt. Seine Firma Dasniel 95 SL habe den Club mündlich beraten, etwa wie sich die Spieler je nach Schiedsrichter verhalten sollten.