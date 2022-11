Nicole wird zum posttropischen Wirbelsturm, bringt Regen in den Nordosten, nachdem sie in Florida eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat

CNN

Nachdem sie in Florida Chaos angerichtet hatte, schwächte sich Nicole zu einem posttropischen Wirbelsturm ab, der am Freitag schwere Gewitter über die Carolinas und Virginia brachte, bevor sie den Nordosten traf.

Nicole – der erste Hurrikan, der die USA im November seit fast 40 Jahren heimgesucht hat – hat am frühen Donnerstag Küstenhäuser in Floridas Daytona-Gebiet getroffen und fünf Menschen getötet, nachdem er als Hurrikan der Kategorie 1 die Ostküste des Bundesstaates getroffen hatte.

Laut dem National Hurricane Center werden die Überreste des Sturms nun voraussichtlich bis Samstag in den Nordosten und Osten Kanadas ziehen, wobei sich heftiger Regen und böige Winde über Nacht vom Mittelatlantik- und Ohio-Tal nach Neuengland ausbreiten.

Es wird erwartet, dass Nicole bis Samstagmorgen weitere 1 bis 3 Zoll Regen über Teile der Ostküste produzieren wird, bevor sie vor die Küste und weg von der Atlantikküste drängt.

In den zentralen Appalachen und nördlichen mittelatlantischen Gebieten, insbesondere in den Blue Ridge Mountains, wurde mit vereinzelten Überschwemmungen in Städten und kleinen Flüssen gerechnet.

Bis zum frühen Samstag werden auch in ganz Neuengland heftige Regenfälle und vereinzelte Überschwemmungen erwartet.

Während viele Menschen in den Carolinas und Georgia am frühen Freitag unter Windwarnungen standen, bleiben die Gebiete von Massachusetts, New Jersey und New York laut dem National Weather Service bis Samstagmorgen unter einer. Böen von bis zu 50 km/h waren möglich.

Das System wird weiter schwächer werden, wenn es sich am Samstag nach Norden bewegt, und seine tropische Feuchtigkeit wird von einer separaten Kaltfront absorbiert, die für Schneesturmbedingungen in den nördlichen Ebenen sorgte.

Als sich der Sturm vom Sunshine State entfernt, sind die Schäden, die an der Küste von Volusia County in Florida hinterlassen wurden, deutlich zu sehen.

Strandhäuser und Hotels sind ins Meer gestürzt. Mindestens 49 Strandgrundstücke, darunter Hotels und Eigentumswohnungen, wurden nach Angaben von Bezirksbeamten als „unsicher“ eingestuft.

„Die Küste von Volusia wurde von den Hurrikanen Ian verwüstet und Nicole“, sagte Volusia County Beach Safety Capt. AJ Miller in einem Video Aussage Freitag. „Schadensschätzungen aus diesen beiden Stürmen zusammen haben sich auf Hunderte von Millionen Dollar belaufen, wobei über 30 Häuser und zwei Dutzend Hotels und Eigentumswohnungen evakuiert wurden.“

Gebäude in der Gegend wurden nur wenige Wochen vor Nicoles Ankunft vom Hurrikan Ian heimgesucht und waren weiter durch Küstenerosion bedroht, als die ankommende Nicole das steigende Meerwasser zusätzlich zu außergewöhnlich hohen Gezeiten an Land drückte.

Als Nicole ankam, raste es durch Häuser in Wilbur-By-The-Sea, einer Barriereinsel-Gemeinde vor Daytona Beach.

Unter den schwer beschädigten Gebäuden auf der Insel befand sich Nina Lavignas Haus. Sie habe 33 Jahre Erinnerungsstücke im Sturm verloren, sagte Lavigna gegenüber der CNN-Tochter WESH.

Nicole riss während der Landung Lavignas Schlafzimmer vom Rest ihres Hauses weg und ließ das Haus dem Ozean ausgesetzt und schwer beschädigt zurück. In den verbliebenen Räumen waren die rosa Schuhe ihrer Enkelin zwischen den Trümmern zu sehen.

Am Freitag sagte Lavigna, sie habe den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, angehalten, als er das Wrack besichtigte.

„Ich habe ihn gefragt, ob er uns Hilfe schicken könnte. Weil wir hier Hilfe brauchen“, sagte sie.

DeSantis sagte in den sozialen Medien, der Staat sei „der Wiederherstellung unserer Gemeinden und Strände verpflichtet“.

„Floridas Atlantikküste wurde in weniger als zwei Monaten von zwei Stürmen hart getroffen. Dutzende von Gebäuden wurden durch Erosion beschädigt oder zerstört“, twitterte der Gouverneur am Donnerstag. Der Staat „wird 20 Millionen Dollar für die Sandplatzierung im Notfall aufwenden“, sagte er.

Während die Bewohner durch die Folgen des Sturms navigieren, warnte Miller, dass am Strand immer noch Gefahren bestehen, da die Bergungsbemühungen fortgesetzt werden. Der Sturm hinterließ eine Vielzahl von Gefahren, die die Bewohner im Kielwasser des Hurrikans manövrieren müssen.

„Das Ausmaß der Zerstörung ist beispiellos und der Strand ist mit riesigen Mengen an Trümmern übersät, sowohl im Wasser als auch an Land“, sagte Miller.

Mindestens fünf Menschen kamen bei dem Sturm ums Leben. In Floridas Orange County starben zwei Menschen, nachdem sie „von einer heruntergefahrenen Stromleitung durch einen Stromschlag getötet worden waren“, teilte das Büro des Sheriffs in einer Pressemitteilung mit. Laut dem Bürgermeister von Orange County, Jerry Demings, werden zwei weitere Todesfälle nach einem tödlichen Autounfall als möglicherweise sturmbedingt untersucht.

Ebenfalls getötet wurde ein 68-jähriger Mann aus Port Canaveral, der am frühen Donnerstagmorgen auf einer Yacht gewesen war, als sie „von den Wellen und dem Dock geschlagen wurde“, sagte die Cocoa Police Department.