Nicole wird zu einem Hurrikan der Kategorie 1

Fabiola Lindor, links, und Lisa MacNeal von Southwest Airlines decken Computersysteme mit Plastikfolie ab, um sie am 9. November in West Palm Beach, Florida, vor möglichen Lecks zu schützen. (Damon Higgins/The Palm Beach Post/USA Today Network)

Fluggesellschaften streichen Tausende von Flügen vor Tropensturm Nicole.

Daten der Flugverfolgungsseite FlightAware zeigen ab 14.00 Uhr ET, dass Fluggesellschaften in den USA mehr als 900 Mittwochsflüge und weitere 1.000 Flüge am Donnerstag storniert haben.

Der Orlando International Airport ist landesweit die Nummer eins bei den Stornierungen. Der Flughafen sagt, dass „der kommerzielle Betrieb am Mittwoch um 16 Uhr ET eingestellt wird“. Bilder getwittert von das verifizierte Konto des Flughafens Zeigen Sie festgebundene Fluggastbrücken und mit Plastik bedeckte Ticketschalter.

American, Delta, Southwest und United Airlines haben alle Reiseverzichtserklärungen herausgegeben, die es betroffenen Passagieren ermöglichen, ihre Flüge kostenlos umzubuchen.

Southwest Airlines, die stark in Florida tätig ist, „hat den Betrieb an einer Reihe von Flughäfen, die wir in Florida bedienen, reduziert“, einschließlich der Unterbrechung von Flügen nach und von Palm Beach.

„Ab sofort planen wir, den Betrieb an diesen Flughäfen morgen wieder aufzunehmen, sofern das Wetter und die Infrastruktur dies zulassen“, sagte Southwest in einer Erklärung.