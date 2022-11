Nicole ist auf dem Weg, Floridas Ostküste am frühen Donnerstag als Hurrikan der Kategorie 1 zu treffen

Anmerkung der Redaktion: Vom Sturm betroffen? Verwenden Sie die Lite-Site von CNN für geringe Bandbreite.





Hurrikan Nicole nähert sich der Landung entlang der Ostküste Floridas, wo er voraussichtlich in einigen der gleichen Gebiete treffen wird, die sich noch von Hurrikan Ian erholen, nachdem er den Bahamas verheerende Winde und Sturmfluten geliefert hat, sagte das National Hurricane Center.

Das Auge des Sturms befand sich ab 2 Uhr morgens ET etwa 15 Meilen östlich südöstlich von Fort Pierce, Florida. Packende Winde von 75 mph, Nicole wäre der erste Hurrikan seit fast 40 Jahren, der im November in den Vereinigten Staaten landen würde.

Der Sturm, der auch mit Tornados droht, hat Hunderte von Flugstreichungen, Schul- und Universitätsschließungen und Evakuierungen aus einsturzgefährdeten Gebäuden ausgelöst.

Nicole wurde am Mittwochabend von einem tropischen Sturm zu einem Hurrikan, der mit starken Winden und gefährlichen Sturmfluten auf Grand Bahama Island einschlug, teilte das National Hurricane Center in den USA mit. Die Abacos, Berry Islands und Grand Bahama Island im Nordwesten der Bahamas blieben am frühen Donnerstag unter Hurrikanwarnungen.

Da Nicole ein großer Sturm ist, werden seine Auswirkungen laut Prognostikern weit über sein Zentrum hinaus zu spüren sein, die erklärten, dass sich Menschen auf seinem Weg nicht auf die genaue Spur konzentrieren sollten, um sich vorzubereiten.

„Der Hurrikan hat wenig Zeit, sich weiter zu verstärken, bevor er in Florida auf Land trifft. Eine Abschwächung wird auftreten, während sich Nicole über Florida bewegt“, sagten Prognostiker des Hurrikanzentrums.

Folgendes sollten Sie wissen:

Millionen unter Hurrikan-Alarm: Mehr als 5 Millionen Menschen stehen unter Hurrikanwarnungen und etwa 4 Millionen unter einer Hurrikanüberwachung. Bis zu 8 Zoll Regen können die östlichen, zentralen und nördlichen Teile Floridas durchnässen. Außerdem werden bis Freitag zwischen 2 und 6 Zoll von Teilen des Südostens der USA bis zu den südlichen und zentralen Appalachen und dem westlichen Mittelatlantik erwartet, sagte das Hurrikanzentrum.

Unsichere Gebäude: Vor Nicoles erwarteter Landung in Florida forderten Beamte die Menschen auf, Gebäude zu evakuieren, die als unsicher erachtet wurden, um dem Sturm standzuhalten. In New Smyrna Beach stellten Beamte fest, dass einige Eigentumswohnungen aufgrund der Erosion einer Ufermauer nicht mehr intakt sind. Und in Daytona Beach Shores, das immer noch unter den Auswirkungen des Hurrikans Ian leidet, sind laut Michael Fowler, Direktor der Abteilung für öffentliche Sicherheit, mindestens 11 Gebäude vom Einsturz bedroht. Beamte des Landkreises Volusia evakuierten 22 als unsicher geltende Einfamilienhäuser im Gebiet ohne eigene Rechtspersönlichkeit von Wilbur-by-the-Sea.

Schulschließungen und Flugausfälle: Laut dem Bildungsministerium von Florida haben viele Schulbezirke, Colleges und Universitäten geschlossen, als sich der Sturm näherte. Der Orlando International Airport und der Miami International Airport stellten den Betrieb am Mittwochnachmittag ein besagte Stornierungen sind möglichaber es ist nicht geplant, zu schließen.

South Carolina sollte sich vorbereiten: Die Menschen im ganzen Bundesstaat sollten sich auf die Wahrscheinlichkeit vorbereiten, dass Nicole starken Regen und Wind bringen könnte. „Angesichts der Ungewissheit über die Stärke und den Weg des Sturms, wenn er sich South Carolina nähert, müssen die Bewohner ihre persönlichen Notfallpläne bereit haben, falls wir später in der Woche Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen“, sagte Kim Stenson, die den Staat leitet Abteilung Notfallmanagement.