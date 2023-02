CNN

De politie op zoek naar de vermiste Britse moeder Nicola Bulley zei zondag dat ze een lichaam hadden gevonden.

In het Noord-Engelse dorp St. Michael’s on Wyre is een lichaam geborgen in een rivier in de buurt van de plaats waar Bulley vermist raakte, aldus de politie van Lancashire. Het lichaam moet nog formeel worden geïdentificeerd, maar de familie van Bulley is op de hoogte gebracht van de ontdekking.

“We werden vandaag om 11.36 uur gebeld voor meldingen van een lichaam in de rivier de Wyre, dicht bij Rawcliffe Road”, aldus een politieverklaring.

“Een onderwateronderzoeksteam en gespecialiseerde officieren zijn vervolgens ter plaatse geweest, zijn het water ingegaan en hebben helaas een lichaam geborgen.

“Nicola’s familie is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijden. We vragen dat hun privacy wordt gerespecteerd.”

Bulley, die als hypotheekadviseur werkte, werd op vrijdagochtend 27 januari vermist. De politie zegt dat ze haar hond aan het uitlaten was nadat ze haar twee kinderen op school had afgezet.

Korte tijd later werd haar hond alleen gevonden en haar telefoon gespot op een bankje naast de rivier, nog steeds ingelogd op een groepsgesprek. Maar drie weken lang bleef de zoektocht van de politie van Lancashire naar de 45-jarige moeder van twee kinderen leeg.

De zaak verbijsterde het publiek en trok veel media-aandacht, waarbij de politie – ongebruikelijk – er ook voor koos om te onthullen dat Bulley worstelde met alcoholproblemen en de menopauze op het moment van haar verdwijning.

Vorige week zagen onderzoekers scherpe kritiek op leden van het publiek waarvan ze zeiden dat ze ‘hardnekkige mythen’ aan het trappen waren.

Rechercheur rechercheur Rebecca Smith van Lancashire vertelde woensdag aan journalisten dat de razernij op sociale media het onderzoek “aanzienlijk had afgeleid”. “In 29 jaar politiedienst heb ik nog nooit zoiets gezien.

“Een deel ervan was behoorlijk schokkend en echt kwetsend voor de familie. We kunnen natuurlijk niets negeren en we hebben alles bekeken wat binnenkomt, maar het heeft ons natuurlijk behoorlijk afgeleid.”

Het besluit van de politie van Lancashire om persoonlijke details over Bulley vrij te geven, leidde tot veel kritiek, waarbij velen de kracht van seksisme beschuldigden. Zelfs de regering hekelde de politie, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman zorgen uitte over de behandeling van de zaak.

Stephanie Benyon, een vriendin van Bulley wiens kinderen naar dezelfde school gaan, vertelde eerder aan CNN dat ze een “vriendelijke, loyale en attente persoon is die dol is op haar twee meisjes en familie en vrienden.” Bulley’s partner van 12 jaar, Paul Ansell, had de situatie beschreven als een “eeuwigdurende hel”.