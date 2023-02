Nicola Bulley: Eine Mutter ging letzte Woche mit ihrem Hund in Nordengland spazieren. Ihr Partner sagt, sie habe sich in Luft aufgelöst

London

CNN

—



An einem kalten Januarmorgen brachte eine Mutter von zwei Kindern ihre kleinen Töchter zur Schule, bevor sie ihren Springerspaniel zu ihrem üblichen Spaziergang am Fluss mitnahm.

Die Hypothekenmaklerin Nicola Bulley begrüßte andere Hundewanderer, als sie eine Route entlang des Flusses Wyre in Lancashire, Nordengland, nahm, glaubt die Polizei.

Während des Spaziergangs wählte sie sich in eine geschäftliche Telefonkonferenz ein und ließ ihre Kamera ausgeschaltet und ihr Mikrofon stumm geschaltet. Um 9.30 Uhr war der Anruf der Teams beendet – aber Bulley blieb eingeloggt.

Kurze Zeit später wurde ihr Hund Willow alleine umherirrend gefunden. Ihr Telefon wurde auf einer Bank am Fluss gefunden. Aber Bulley war verschwunden.

Die 45-Jährige wurde am Freitag, den 27. Januar, im Dorf St. Michael’s auf Wyre vermisst. Seitdem wurde sie weder gesehen noch gehört.

Stephanie Benyon, eine Freundin von Bulley, deren Kinder dieselbe Schule besuchen, sagte gegenüber CNN, dass sie eine „freundliche, loyale und nachdenkliche Person ist, die ihre beiden Mädchen, ihre Familie und ihre Freunde verehrt“.

Ein von der Polizei von Lancashire gestarteter Suchtrupp, an dem spezialisierte Ressourcen beteiligt sind, ist jetzt am achten Tag.

Beamte sagen, dass sie ihr Verschwinden nicht für verdächtig halten und die Leute „nicht spekulieren oder falsche Gerüchte verbreiten sollten“. Dies hat jedoch wenig dazu beigetragen, die Besorgnis der Öffentlichkeit zu lindern, da einige einheimische Frauen Angst haben, in das Dorf zu gehen, in dem Bulley verschwunden ist, berichtete die britische Boulevardzeitung Daily Mirror.

Es kommt auch zu einer Zeit des erhöhten Misstrauens gegenüber der Polizei, nachdem der ehemalige Londoner Metropolitan Police Officer David Carrick kürzlich eine Litanei von sexuellen Übergriffen auf Frauen zugegeben hat, was Aufrufe zu einer Untersuchung des größten britischen Polizeidienstes auslöste.

Andere, die an diesem Morgen mit ihren Hunden spazieren gingen, waren die letzten, die Bulley sahen, bevor sie verschwand – und es scheint, dass an ihrem Verhalten nichts Ungewöhnliches war.

Laut Sally Riley, Superintendentin der Polizei von Lancashire, war Bulley mit der Gegend vertraut und machte oft denselben Spaziergang.

Eine Freundin von Bulley sagte dem Spiegel, dass sie seitdem mit zwei Hundeausführern gesprochen habe, die Bulley an diesem Tag gesehen hatten, und sagte, dass sie mit ihnen „gelacht und gescherzt“ habe, als sie vorbeiging.

Sie wurde von einem Hundeausführer auf einem Feld mit Willow in der Nähe gesichtet 8.50 Uhr “, sagte die Polizei. Willow war nicht an der Leine.

Bei 8.53 Uhr Bulley schickte eine E-Mail an ihren Chef.

Sie hat sich unter beim Arbeitsanruf von Teams angemeldet 9.01 Uhr „All dies war normales Verhalten für Nicola“, sagte Superintendent Wiley am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz.

Ihre letzte bestätigte Sichtung war um 9.10 Uhr als ein anderer Bulley bekannter Hundeausführer sie mit Willow auf Upper Field laufen sah.

Die Polizei glaubt, dass ihr Telefon auf der Bank in der Nähe des Flussufers lag 9.20 Uhr nach der Verfolgung von Telefonaufzeichnungen.

Das Arbeitsgespräch endete 10 Minuten später um 9.30 Uhr

Ein Passant entdeckte das Telefon in der Nähe 9.35 Uhr Es war noch mit der Telefonkonferenz verbunden. Ihr brauner Spaniel wurde frei herumlaufend zwischen dem Tor zum Feld und der Bank gefunden. Die Polizei von Lancashire bestätigte gegenüber CNN, dass der Hund trocken war und anscheinend nicht ins Wasser gegangen war.

Bulleys Partner seit 12 Jahren, Paul Ansell, eilte zur Szene, nachdem er einen Anruf von der Schule seiner Tochter erhalten hatte, dass der Familienhund gefunden worden war, sagte Bulleys Freund dem Spiegel. Er rief schnell die Polizei an.

Während der Pressekonferenz am Freitag sagte Superintendent Riley, die Beamten seien „besonders interessiert“ an der Zeit zwischen dem Ablegen des Telefons auf der Bank um 9.20 Uhr und der Wiederbeschaffung des Geräts 10 Minuten später.

„Wir haben nur ein 10-Minuten-Fenster, in dem wir Nicolas Bewegungen nicht erklären können“, sagte sie.

Mit Unterwasserdrohnen haben Taucher die gesamte Länge des Flusses Wyre flussabwärts abgesucht. Vor Ort wird die Suche nach Bulley fortgesetzt, wobei die Beamten speziell ausgebildete Polizeihunde einsetzen.

Inmitten wachsender Spekulationen und lokaler Sicherheitsbedenken sagte Superintendent Riley auf der Pressekonferenz, dass ihre „Hauptarbeitshypothese“ sei, dass Bulley in den Fluss gefallen sei.

„Das Untersuchungsteam hat eine Reihe von Dashcam-, CCTV- und Klingelaufnahmen gemacht. Dies hat es uns ermöglicht, bisher jede Spur von Nicolas Verlassen des Flussufers zu beseitigen, was wirklich wichtig ist.

„Wir glauben, dass Nicola im Uferbereich war und dort geblieben ist. Wir bleiben offen für alle Anfragen, die uns dazu bringen könnten, dies in Frage zu stellen, aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass sie am Fluss war.“

Bulleys Familie war jedoch mit der Theorie der Polizei unzufrieden. In einem Beitrag auf Facebook bestand ihre Schwester Louise Cunningham darauf, dass der Fall „noch lange nicht vorbei“ sei.

„Nach dem neuesten Update der Polizeimedien kann ich bitte hinzufügen, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass sie in den Fluss gegangen ist, es ist nur eine Theorie. Jeder muss aufgeschlossen bleiben, da nicht alle Videoüberwachungen und Hinweise vollständig untersucht wurden, die Polizei bestätigte, dass der Fall noch lange nicht vorbei ist.“

In der Zwischenzeit haben besorgte Einheimische, die bei der Suchaktion helfen wollten, an organisierten Spaziergängen teilgenommen.

Benyon erzählte CNN, wie die örtliche Gemeinde zusammengekommen war, um bei der Suche nach ihr zu helfen. „Wir haben Spaziergänge rund um den Fluss von St. Michaels bis nach Knott End arrangiert, denen die Gemeinde folgen kann. Heute [Friday] Wir wurden auf der Hauptstraße aufgestellt und mit Bannern und Plakaten nach Zeugen gerufen.

„Wir versuchen verzweifelt, Nikki zu finden, um sie nach Hause zu ihrer Familie und ihren Freunden zu bringen, die sie alle sehr lieben.“

Superintendent Riley räumte ein, dass es in der örtlichen Gemeinde ein hohes Maß an Besorgnis gegeben habe. „Teile des Flussufers sind jedoch tückisch, und wir bitten darum, dass sich niemand in Gefahr begibt und dass die Bemühungen der Polizei und Partnerorganisationen, Nicola zu finden, nicht beeinträchtigt werden“, sagte sie.

Bulleys Familie hat jeden, der Informationen haben könnte, aufgefordert, sich zu melden.

„Etwas muss übersehen worden sein. Jemand, der etwas weiß. Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf“, sagte ihre Schwester Louise Cunningham kürzlich in einem Interview mit Sky News.

“Es muss jemanden geben, der etwas weiß, und alles, was wir fragen, ist, egal wie klein oder groß, wenn Sie sich an etwas erinnern, das nicht richtig gesehen wird, wenden Sie sich bitte an die Polizei.”

Eine von Bulleys Familie veröffentlichte Erklärung besagt, dass ihre beiden Töchter im Alter von sechs und neun Jahren „verzweifelt“ ihre Mutter sicher zurückhaben wollen.

Bulleys Partner Ansell beschrieb die Situation als „ewige Hölle“.

„Wir durchleben das, aber es fühlt sich nicht real an. Wir können nur sagen, dass wir sie finden müssen. Sie hat zwei kleine Mädchen, die ihre Mama zu Hause brauchen“, sagte er laut PA Media.

„Wir werden niemals die Hoffnung verlieren, natürlich nicht, aber es ist, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Es ist einfach verrückt“, zitierte ihn die britische Nachrichtenagentur.