CNN

—



Het lichaam van de vermiste Britse moeder Nicola Bulley werd maandag geïdentificeerd door de Britse politie, weken nadat ze in januari verdween tijdens het uitlaten van haar hond in Noord-Engeland.

De politie van Lancashire bevestigde maandag tijdens een persconferentie dat een lichaam dat zondag uit de rivier de Wyre is geborgen, dicht bij de plek waar de 45-jarige Bulley voor het laatst is gezien, van haar is.

“Helaas kunnen we nu bevestigen dat we gisteren Nicola Bulley uit de rivier de Wyre hebben geborgen”, zei assistent-korpschef Peter Lawson tegen verslaggevers.

“Nicola’s familie is op de hoogte gebracht en is er natuurlijk kapot van. Onze gedachten zijn op dit moment bij hen, evenals bij al haar dierbaren en de bredere gemeenschap”, zei hij.

De aankondiging sluit een paar turbulente en emotionele weken af, waarin de politie te maken kreeg met wijdverspreide kritiek op seksisme in hun onderzoek, en een sociale media-razernij rond haar verdwijning vastzat in ongegronde beweringen en complottheorieën.

Bulley, een hypotheekadviseur, werd op de ochtend van vrijdag 27 januari vermist. Volgens de politie was ze haar hond aan het uitlaten nadat ze haar twee kinderen op school had afgezet.

Korte tijd later werd haar hond alleen gevonden en haar telefoon gespot op een bankje naast de rivier, nog steeds ingelogd op een groepsgesprek. Maar drie weken lang bleef de zoektocht van de politie van Lancashire leeg.

Pauline Stables, rechercheur van de politie van Lancashire, las maandag een verklaring voor namens de familie van Nicola, waarin ze zeiden dat de identificatie van het lichaam hun “ergste angsten” had bevestigd. “We zullen nooit kunnen bevatten wat Nicky op haar laatste moment heeft meegemaakt”, staat er.

“Onze meisjes zullen de steun krijgen die ze nodig hebben van de mensen die het meest van hen houden. Het doet ons verdriet om te denken dat we hen op een dag zullen moeten uitleggen dat de pers en leden van het publiek hun vader beschuldigden van wangedrag (en) verkeerd citeren en belasteren van vrienden en familie. Dit is absoluut verschrikkelijk. Ze moeten verantwoording afleggen. Dit kan een ander gezin niet overkomen.”, voegde de verklaring eraan toe.

Lancashire-politieagenten hebben tijdens het onderzoek volgehouden dat er geen bewijs is voor betrokkenheid van derden en hun belangrijkste werkhypothese bleef dat ze in de rivier de Wyre viel.

De zaak verbijsterde het publiek en trok veel media-aandacht, waarbij de politie – ongebruikelijk – er ook voor koos om te onthullen dat Bulley worstelde met alcoholproblemen en de menopauze op het moment van haar verdwijning.

Vorige week zagen onderzoekers scherpe kritiek op leden van het publiek waarvan ze zeiden dat ze ‘hardnekkige mythen’ aan het trappen waren.

Rechercheur rechercheur Rebecca Smith van Lancashire vertelde woensdag aan journalisten dat de razernij op sociale media het onderzoek “aanzienlijk had afgeleid”. “In 29 jaar politiedienst heb ik nog nooit zoiets gezien”, zei Smith.

Gebruikers van sociale media die “privédetectives spelen” en “hardnekkige mythen” op Tik Tok trappen, hadden het onderzoek “aanzienlijk afgeleid”, vertelde Smith vorige week aan journalisten.

De familie berispte journalisten ook fel in hun verklaring, en hekelde enkele grote Britse mediakanalen als “beschamend” omdat ze direct contact hadden opgenomen met de familie toen ze “uitdrukkelijk om privacy vroegen”.

Het besluit van de politie van Lancashire om persoonlijke details over Bulley vrij te geven, leidde tot veel kritiek, waarbij velen de kracht van seksisme beschuldigden. Zelfs de regering hekelde de politie, waarbij minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman zorgen uitte over de behandeling van de zaak.

Stephanie Benyon, een vriendin van Bulley wiens kinderen naar dezelfde school gaan, vertelde eerder aan CNN dat ze een “vriendelijke, loyale en attente persoon is die dol is op haar twee meisjes en familie en vrienden.” Bulley’s partner van 12 jaar, Paul Ansell, had de situatie beschreven als een “eeuwigdurende hel”.