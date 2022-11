Nico Hülkenberg sagt, er habe „keinen Vorsprung verloren“, als er sich auf das F1-Comeback mit Haas vorbereitet

Nico Hülkenberg kehrt 2023 auf den festen F1-Sitz zurück, nachdem er Mick Schumacher bei Haas ersetzt hat; German ist seit seinem Ausscheiden bei Renault im Jahr 2019 nicht mehr Vollzeit gefahren, hat aber in den letzten Saisons für Racing Point und Aston Martin eingesprungen; Hülkenberg testet am Dienstag mit Haas in Abu Dhabi