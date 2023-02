In een oogopslag Beoordeling van de expert Voordelen Klassiek ontwerp

Minder schadelijk voor het haar

Fatsoenlijke resultaten nadelen Hogere warmte nodig voor dikker haar

Knopen op lastige plekken

Sommige rivalen bieden duurzamere prestaties Ons oordeel Als het verminderen van schade een prioriteit is in je haarverzorgingsroutine, dan is het de moeite waard om de Nicky Clarke Infrared Pro-stijltang te overwegen – bovendien maakt het je haar glad, glad en glanzend.

Prijs bij beoordeling

Niet beschikbaar in de VS

De Infrared Pro-lijn van Nicky Clarke is een serie haarstylingtools die zijn ontworpen om minder schade aan je lokken aan te richten dan gewone verwarmde producten.

De stijltangen in het assortiment maken gebruik van infraroodplaten, die het haar van binnenuit verwarmen. Nicky Clarke beweert dat deze platen vocht vasthouden, waardoor je lokken een glanzende afwerking krijgen.

Maar zijn deze infrarood-stijltangen alles waar ze voor staan? Ik heb enige tijd besteed aan het stylen van mijn haar met deze tools – zowel rechttrekken als krullen. Dit is wat ik heb ontdekt.

Ontwerp & uitstraling

Mat zwarte afwerking

Infrarood titanium platen

10 temperatuurinstellingen

De Infrared Pro Straighteners hebben een klassieke benadering van hun exterieurontwerp. Ze zijn verkrijgbaar in één kleur, zwart, met een matte siliconenafwerking op de platen en een glanzende afwerking op het handvat.

Dominik Tomaszewski / Gieterij

Ze zijn 30 cm lang en 5 cm breed, en de platen zijn ongeveer 1,5 inch, wat iets breder is dan een typische stijltang. Ze worden geleverd met een snoer van 2,5 m met een draaimechanisme voor eenvoudig manoeuvreren.

Ze zijn relatief licht van gewicht (274 gram exclusief snoer en stekker), dus comfortabel in gebruik. Ze passen in een grote weekendtas, maar zijn niet zo ruimtebesparend als speciale reisstijltangen. Bovendien is er geen draadloze optie beschikbaar.

De platen zijn gemaakt van titanium in plaats van keramiek en bevatten microsensoren die de warmte gelijkmatig over de platen verdelen. De rode lijnen op de platen lichten rood op als ze worden aangezet, een indicatie van de gebruikte technologie.

Nicky Clarke beweert dat de platen nanotechnologie bevatten die “geur en schadelijke chemicaliën verwijdert”. Vermoedelijk betekent dit dat het helpt om verontreinigende stoffen uit je haar te verwijderen, maar zelfs na gebruik zijn we echt niets wijzer geworden.

De knoppen op de stijltang zitten in het midden, wat onhandig kan zijn om bij te komen. Ze bevatten een aan / uit-knop, evenals een temperatuurknop met 10 verschillende instellingen, variërend van 120-230 ℃. De temperatuur wordt in blauw weergegeven op het LED-scherm en loopt geleidelijk op tot het door jou gekozen getal.

Dominik Tomaszewski / Gieterij

Voor uw gemoedsrust hebben de stijltangen een automatische uitschakelfunctie na 60 minuten, mocht u vergeten de schakelaar uit te zetten. De doos bevat ook een rubberen hittebeschermende mat die kan worden weggeklapt. Er zit echter geen koffer of handschoen in de doos.

Prestatie

Snel op te warmen

Fatsoenlijke prestaties voor zowel rechttrekken als krullen

Hogere warmte nodig voor dikkere haartypes

De Infrared Pro Straighteners hebben 50 seconden nodig om op te warmen als je het helemaal naar 230 ℃ mept.

Ik heb redelijk dik haar met een stugge textuur en 2A, losse golven van nature. Sommige goedkopere stijltangen hebben vaak moeite om goed op mijn haar te werken, maar ik was in staat om mijn borstelige manen in minder dan tien minuten om te toveren in rechte lokken met de Infrared Pro Stijltangen – zie de resultaten hieronder:

Haar voor het ontkrullen Versus haar na het ontkrullen

Mijn haar ontwikkelde een paar knikken en knopen na het uitgaan (vooral in de wind), maar vaak kunnen alleen de meest indrukwekkende hulpmiddelen mijn haar recht houden. Ik moest de maximale warmte-instelling gebruiken om deze look te bereiken – sommige andere producten van merken zoals GHD hebben betere resultaten opgeleverd bij lagere temperaturen.

Desalniettemin, als je fijner, dunner of korter haar hebt dan het mijne, kun je betere resultaten behalen met een lagere warmte-instelling – wat uiteindelijk beter is voor de gezondheid van je haar.

Hoewel deze niet speciaal zijn ontworpen om te krullen, merkte ik dat krullen en golven beter vasthielden dan toen ik ze recht maakte, zelfs bij gebruik op een lagere warmte-instelling. De gebogen uiteinden maken het ook redelijk gemakkelijk om te krullen.

Dominik Tomaszewski / Gieterij

Ik vond de bewering van Nicky Clarke om een ​​glanzende finish op het haar achter te laten grotendeels waar. Met één slag van de platen zag het haar er mooi en glanzend uit, en helemaal niet droog zoals sommige andere goedkopere stijltangen. Het glijden is vrij soepel, ik merkte niet dat het aan mijn haar bleef haken of haken.

De claim voor het wissen van geuren lijkt een beetje marketingpluis, maar ik kan dat vergeven voor wat over het algemeen een indrukwekkende prestatie is.

Prijs & beschikbaarheid

De Nicky Clarke Infrared Pro-stijltangen kosten £ 129,99 en zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij Nicky Clarke, maar ook bij Amazon en Boots. Het merk verkoopt doorgaans niet in de VS.

Deze prijs is duurder dan traditioneel verwarmde producten zoals de BaByliss Elegance 235 – hoogstwaarschijnlijk vanwege de infraroodtechnologie die in de build is gebruikt. Op het moment van schrijven is er echter een royale korting van £ 30, wat ze zeker het geld waard maakt.

Dominik Tomaszewski / Gieterij

Als het creëren van minimale schade aan je haar een prioriteit is, dan zou je ook de Revamp Progloss Steamcare kunnen overwegen, die ionische technologie en stoomplaten bevat. Er is ook de indrukwekkende (en draadloze) Dyson Corrale, maar dit is een luxeproduct dat meer dan £ 400 kost.

Lees voor meer alternatieven onze lijst met de beste stijltangen. We hebben ook een vergelijkbare grafiek voor de beste haardrogers.

Uitspraak

De Nicky Clarke Infrared Pro-stijltangen kunnen uw lokken in korte tijd een strakke en glanzende afwerking geven. Hoewel ze duurder zijn dan sommige andere rivalen, zou de toevoeging van de infraroodtechnologie moeten betekenen dat u op de lange termijn minder schade aan uw sloten aanricht.

Als je dikker en weerbarstiger haar hebt, zullen alleen de hoogste hitte de beste resultaten opleveren, en de prestaties zijn niet zo langdurig als wat ik heb gezien van andere premium merken. Desalniettemin is dit nog steeds een solide paar stijltangen om te overwegen.