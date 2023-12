Nick Saban leeft mee met de kritiek van Florida State nadat Alabama de College Football Playoff van 2023 binnensluipt

Het komt zelden voor dat Selection Sunday daadwerkelijk voor opschudding zorgt, maar Alabama’s klim naar nummer 4 paste precies. Met behulp van een SEC Championship Game-overwinning op voorheen nr. 1 Georgië als laatste datapunt, heeft de selectiecommissie van de College Football Playoff brutaal gestoten de Crimson Tide over de ongeslagen (en ACC-kampioen) Florida State vanuit het veld.

De rechtvaardiging voor zo’n ongekend besluit – hoewel, om eerlijk te zijn, het GVB nog moet doen niet bevat een team van de SEC – valt onder het argument van ‚ander team‘ in het licht van de seizoensblessure van Jordan Travis.

Goed of fout, Alabama is om bijna tegenovergestelde redenen de weldoener. The Tide wordt gezien als een heel ander – en veel beter – team dan het team dat in september thuis met 10 punten verloor van Texas. Nick Saban weet dat zijn team verbeterd is, maar dat het ook van buitenaf naar binnen had kunnen kijken.

“Dit is slechts een van die jaren waarin – en er zijn meer van dit soort jaren geweest – waarin iemand die het misschien verdiende, werd buitengesloten”, zei Saban zondag. „Florida State heeft zeker, door ongeslagen te blijven, er alles aan gedaan om de play-offs te bereiken. Helaas zullen ze, waarschijnlijk vanwege de blessure van hun quarterback, die kans niet krijgen.“

Maar nu is Alabama in een positie om zijn kans optimaal te benutten. Sinds hij in september op de bank zat, bloeide quarterback Jalen Milroe op en liet hij de aanval – ooit een vraagteken – een identiteit vinden die samenging met een eliteverdediging die in staat was een nationaal kampioenschap te winnen.

„We hebben elf wedstrijden op rij gewonnen en het nummer 1-team van het land verslagen, dus we zijn niet hetzelfde team als toen we eerder dit seizoen tegen Texas speelden“, zei Saban. „We zaten een beetje in een overgangsfase op de quarterback-positie. Het was verontrustend. Ik denk dat het ons team beïnvloedde.“

Alabama speelt op 2 januari tegen nummer 1 Michigan in de nationale halve finale van de Rose Bowl, terwijl de Crimson Tide hun eerste nationale kampioenschap sinds het seizoen 2020 willen winnen.