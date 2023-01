Nick Cave sagt, imitierter ChatGPT-Song sei „eine groteske Verhöhnung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein“

„Was ChatGPT in diesem Fall ist, ist Replikation als Travestie“, schreibt Cave. „ChatGPT ist vielleicht in der Lage, eine Rede oder einen Aufsatz oder eine Predigt oder einen Nachruf zu schreiben, aber es kann kein echtes Lied schreiben … Lieder entstehen aus Leiden, womit ich meine, dass sie auf dem komplexen, inneren menschlichen Schöpfungskampf beruhen und, nun, soweit ich weiß, fühlen Algorithmen nicht.“

In den Tiefen der Nacht höre ich einen Ruf Eine Stimme, die durch die Halle hallt Es ist ein Sirenengesang, der mich hineinzieht Bringt mich an einen Ort, wo ich nicht anfangen kann

Wie Cave in seinem Blogbeitrag feststellt, ist eine der Stärken von ChatGPT seine Flexibilität: Der Bot kann in einer Vielzahl von Stilen schreiben. Aber das System ist auf andere Weise begrenzt. Es neigt beispielsweise dazu, falsche Informationen als Tatsachen zu behaupten, und neigt dazu, soziale Vorurteile zu wiederholen, die in seinen Trainingsdaten (die aus großen Teilen des Internets bestehen) gefunden werden.

Die Fähigkeit von ChatGPT, menschliche Prosa nachzuahmen, stellt jedoch viele Normen in Frage. Obwohl Cave glaubt, dass Algorithmen Menschen nicht imitieren können, weil sie nicht fühlen können, hindert das Fehlen von Gefühlen die Technologie nicht daran, in anderen Bereichen weit verbreitet zu sein. In der Bildung zum Beispiel warnen Pädagogen davor, dass ChatGPT bereits weit verbreitet ist, um Aufsätze zu schreiben, und dass neue Ansätze für die Anpassung an die Bildung notwendig sein werden.