Nick Carter bricht sein Schweigen zum Tod von Bruder Aaron Carter

Nick Carter trauert um seinen Bruder Aaron Carter.

Nachdem der 34-Jährige am 5. November auf tragische Weise verstorben war, wurde die Backstreet Boys Mitglied hat eine Nachricht auf Instagram geteilt. „Mein Herz ist heute gebrochen“, schrieb Nick am 6. November. „Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen. Ich habe immer an der Hoffnung festgehalten, dass er es irgendwie tun würde Er möchte eines Tages einen gesunden Weg gehen und endlich die Hilfe finden, die er so dringend brauchte.“

„Manchmal möchten wir jemanden oder etwas für einen Verlust verantwortlich machen“, fuhr Nick fort. „Aber die Wahrheit ist, dass Sucht und Geisteskrankheit hier die wahren Bösewichte sind. Ich werde meinen Bruder mehr vermissen, als irgendjemand jemals wissen wird. Ich liebe dich, Chizz., jetzt hast du die Chance, endlich etwas Frieden zu haben, den du hier nie finden könntest Erde….Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder.“

Nick war mit seinen Bandkollegen in Europa auf Tour, als die Nachricht von Aarons Tod bekannt wurde, und spielte am Abend zuvor in den Westfalenhallen Dortmund in Deutschland.

Am 5. November hatte Aarons Vertreter E! News, dass der „Crush On You“-Sänger gestorben ist. „Mit tiefstem Bedauern“, sagte der Sprecher des Musikers, „müssen wir berichten, dass Aaron Carter heute Morgen in seinem Haus in Palmdale, Kalifornien, als nicht ansprechbar aufgefunden wurde.“