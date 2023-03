Sinds hij afscheid heeft genomen van Mariah, heeft Nick nog 10 kinderen verwelkomd. De 42-jarige is ook vader van een 6-jarige zoon Gouden “Sagon” Dochter van 2 jaar Krachtige koningin en 5 maanden oud Sta op Messias met Bretagne Bell; 21 maanden oude tweelingzonen Zion En Ontelbaar en 4 maanden oude dochter Mooie zeppelin met Abby De La Rosa; zoon Legendarische liefde8 maanden, met Bre Tiësi; 6 maanden oude dochter Onyx Ice Cole-kanon met LaNisha Cole; en 3 maanden oude dochter Hallo Marie met Alyssa Scott. Nick en Alyssa’s eerste kind samen, een jongetje genaamd Zenstierf aan een hersentumor in december 2021 op de leeftijd van 5 maanden.

Aan de kant van Mariah heeft de “Obsessed” -zanger een relatie met een vriend Bryan Tanaka al meer dan vijf jaar. In juli zei Nick dat hij Bryan “echt respecteert”, maar dat hij zijn eerdere romance met Mariah als iets speciaals beschouwt.

“De kerel is geweldig met mijn kinderen en we hebben familiebijeenkomsten en dingen samen, dus ik respecteer het echt”, zei hij in een aflevering van juli van De Hottee Talkshow-podcast. “Maar kom op, dat is mijn fantasieliefde. Dat is iemand van wie ik altijd zal houden.”

Ondanks dergelijke gevoelens merkte Nick op dat hun dynamiek een tweede keer anders zou kunnen zijn als ze zich zouden verzoenen.

“Het was letterlijk als een sprookje met Mariah, dus ik heb liever dat het gewoon zo is en ik waardeer die fantasie, want als ik probeer terug te gaan en het was niet hetzelfde, zou ik zeggen: ‘Verdomme, ik heb het verpest’ op”, zei hij. “Maar als ik de kans had, als het kon zijn zoals het was, dan ben ik er.”