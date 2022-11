Nick Cannon begrüßt Baby Nr. 11, als Abby De La Rosa erneut ein Kind zur Welt bringt

Die Geburt von Baby Beautiful kommt auch, nachdem Nick angekündigt hat, dass er sein 10. Kind willkommen geheißen hat. Aufstiegdritte mit Brittany Bell. (Er begrüßte auch sein neuntes Kind, Onyxsein erstes mit La Nisha Colezwei Wochen zuvor).

Aber Nicks wachsender Stammbaum hat, wie Abby selbst kürzlich erklärte, keine direkten Auswirkungen auf ihre wachsende Beziehung als Paar oder ihre Dynamik als Eltern ihrer 15 Monate alten Söhne.

„Dass ich in meiner Beziehung offen bin, ändert nichts an der Art von Mutter, die ich für meine Kinder bin“, sagte sie Liebhaber und Freunde Podcast am 14. September. „Ich freue mich darauf, dass meine Kinder erwachsen werden und sagen: ‚Mama und Papa, ihr habt es alle auf eure Art gemacht. Und ich liebe das.’“

Abby fügte hinzu, dass Nick eine „befreiende Atmosphäre“ in ihr Leben brachte, und teilte mit, dass sie sich zwar anfangs mit „der Art von Lebensstil, den er gelebt hatte“, vertraut war, sich aber nicht bewusst war, „wie groß es wirklich war“. Aber, wie sie feststellte, ist Nick ihr „Hauptpartner“ und sie ist vor der Ankunft ihres kleinen Mädchens „freiwillig monogam“ geblieben.