Van: Nils Hinsberger

In Krieg is er een mensenleven dat met de zegen van het leven komt. Een reeks gesprekken met Russische soldaten zou schokkende feiten kunnen zijn.

Moskau – Rusland loopt ernstig gevaar te vechten tegen de meest brutale Oekraïne. Degene die het Nationaal Centrum voor Politieke Opvoeding in Baden-Württemberg schreef, werd na het einde van de Oekraïne-Kriegs verantwoordelijk voor hun toekomst in Rusland. Darunter seien “Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mutmaßlicher Volkermord as well as the Verbrechen der Aggression”, schrijft de Landeszentrale op mijn website.

Maar deze Grausamkeiten im Krieg richten zich niet altijd op het angriffene Land. Dus schrijf dat Brit BBC In oktober van het jaar werden de eigen soldaten van de Armee von Russlands Autokraten Wladimir Poetin geëxecuteerd en het offensief in de Ostukraine vloog in de toekomst. U zult binnenkort telefoontjes van uw Russische soldaten kunnen ontvangen.

Auf diesem vom Pressedienst des Russische Verteidigungsministeriums über AP veröffentlicht Videostandbild feuern russische Soldiers an eenem nicht naher bezeichneten Ort in der Ukraine Giatsint-B-Geschütze auf Oekraïense Stellungen ab. © Niet genoemd/dpa

“Het is alles in het leger” – Rusland soll eigene Soldaten in Oekraïne-Krieg erschießen

De gesprekken tussen Russische soldaten „Viktor“ en hun soldaten waren onderdeel van het Oekraïense staatsproject „Ik zal leven“ dat openbaar werd gemaakt, zo meldden Kiev Post. Het project werd ontwikkeld, met inbegrip van soldaten van de Russische strijdkrachten, en een capitulatie in de Oekraïne-Krieg. Dit is het geval met betrekking tot de effectieve behandeling van de slachtoffers die de „Einhalten der Gefer Konventionen zur Behandlung von Kriegsgefangeneen“, een aanvullende zorg, evenals medische zorg en een regelmatig contact met hun familieleden, die het project op de website schrijft.

Met deze abgefangeneen en open gesprekken zal de organisatie de voorbereiding van de Russische soldaten verbeteren. Kiev Onafhankelijk tijdens het gesprek: “Hij is u zeer dankbaar en wil graag van u horen. Ein Scharfschütze beobachtet us from the Ecke. Es gibt keinen Weg durch. Ik heb een geweldige houding, Viktor is blij met mijn vrouw. “Nichts Gutes hier, I wish, they have my fresher getötet, it’s all in Arsch.” De authenticiteit van de gesprekken kan niet worden overschat.

De situatie aan het front in Oekraïne-Krieg – “Missachtung des Lebens der eigenen Soldaten”

Dit komt omdat de Oekraïne-Krieg zum Mord en zijn eigen kameraden komen, is het beste bij het Thinktank Institute for the Study of War (ISW). „Het inzicht in het bewijs van iemands kameraden is onprofessioneel, en de ISW heeft de Fälle von Russian Fragmenting (der absichtlichen Tötung von Vorgesetzten) en andere Anecdotes bestudeerd“, staat er in een zeer informatief bericht van de ISW. Dieses worden geboren uit een „volledig verlies van levens van hun eigen soldaten tijdens de oorlog van de oorlog“.

Gründe für die Ermordung der eigenen Soldaten kan zo eenvoudig zijn, wie een Beschwerde über die Zustände an der Front is. Als ik in het jaar 2023 ben, worden soldaten blootgesteld aan de omstandigheden en behandeling van de commandanten, worden ze gedwongen de soldaten in de gevangenis in de Russische stad te verdragen, gemarteld en aan hun lot overgelaten, en wordt er anders gerapporteerd. t-online. (nhi)